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娃娃機店因疫情撐不住！內行曝「衝擊面」：大家都被影響

▲疫情停業後，不少夾娃娃機業者、台主面臨困境。（示意圖／讀者提供）
▲疫情停業後，不少夾娃娃機業者、台主面臨困境。（示意圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-27 18:16:09

今（27）日開始，台灣緩降為二級警戒，指揮中心也表示能有條件副業，條件為「要有人管理機台、進行量體溫防疫」等。仍有身為娃娃機台主的網友大喊「需要政府補助」，另外也有內行人分析娃娃機店若出現倒店潮的影響，引發上千名網友關注討論。

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一位娃娃機台主在臉書《爆怨2公社》上發文提到「人人愛玩的夾娃娃機，完全都是我們台主在虧錢，政府應該每個月補助每個台主5000元才對，而不是要我們天天賠錢」。

▲一位娃娃機台主在臉書上喊話，希望政府能補助該產業。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲一位娃娃機台主在臉書上喊話，希望政府能補助該產業。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
另外更有內行網友分析「我花了一兩百萬玩娃娃機，稍微理性分析一下如果娃娃機倒光會對社會有什麼影響，正面影響有房東店面租不出去，被迫降租，其他業者更有機會創業、部分網購賣家可以把東西賣的高價一些；負面影響則有多數店面面臨租不出去的情形、政府稅收減少、部分物品物價上漲，因為娃娃機產業消失，批發進貨量下降，泡麵、千元以下3C等小型用品等均受影響」。

該網友也認為「很多人仇事這產業，但應該仇視的是這其中的老鼠屎，台灣的產業鏈早就息息相關，牽一髮動全身，尤其占那麼多店面的產業倒光，一時之間的衝擊真不是大家還能承受的起的」。

▲內行網友分析娃娃機店若出現關店潮，可能帶來的社會影響。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲內行網友分析娃娃機店若出現關店潮，可能帶來的社會影響。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
不過貼文曝光後，大多數人則不認同此觀點，「負面根本是硬拗的，假設有繳稅，娃娃機店不開還是會有其他要繳稅的店開啊」、「倒光了，也不會產生任何問題啦」、「把娃娃機產業講得好像護國神山台積電一樣，牽一髮動全身似的」、「以前蛋塔店倒一堆，也不見有啥衝擊阿，換其他店開而已」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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