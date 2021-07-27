COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

網戀男友「從不視訊」！她好奇找人調查　意外揭超狂身世

▲英國一名女大生在網路上認識一名男子，兩人交往一年卻沒見過面，對方甚至拒絕視訊，讓她感到相當詭異。（示意圖／Unsplash）
▲英國一名女大生在網路上認識一名男子，兩人交往一年卻沒見過面，對方甚至拒絕視訊，讓她感到相當詭異。（示意圖／Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-27 18:27:15

現今交友方式愈來愈多種，不少單身男女都會下載交友軟體，藉此認識新朋友或是尋找心儀的另一半。英國就有名女大生在網路上認識一名男子，兩人交往一年，但對方卻都不願意跟她見面，甚至拒絕視訊電話，這讓她擔心自己被騙，於是請電視節目調查真相，沒想到意外揭露超狂的身世背景。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《每日郵報》報導，英國一名21歲的女大生埃絲特（Esther）在去年認識一位男子提奧（Theo），因為兩人都是來自奈及利亞同一個部落，現在也都居住在英國，所以兩人很快就發展出感情。她也透露，提奧是很貼心的男友，每天都會傳「早安、晚安」的訊息，讓她認為提奧就是「尋覓的人」。

但奇怪的是，埃絲特和提奧從來沒見過面，甚至也沒用過視訊通話，當她想找提奧時，對方總是說在奈及利亞出差，各種詭異的行為令她開始懷疑，提奧很可能是透過網路交友騙錢的騙子。埃絲特的朋友深怕她受騙，於是聯絡電視節目《Catfish UK》，這是專門幫忙來求助的觀眾，調查網路交友中行跡詭異的另一半。

▲電視節目憑社群平台的資訊，連絡到提奧的友人，竟發現他是奈及利亞的王子。（示意圖／取自unsplash）
▲電視節目憑社群平台的資訊，連絡到提奧的友人，竟發現他是奈及利亞的王子。（示意圖／取自unsplash）
怎料，電視節目憑著社群平台的資訊，連絡到提奧的友人，竟發現他的真實名字是麥可（Michael），而且還是個「奈及利亞王子」。後來在節目的安排下，埃絲特終於和提奧見面，對方也坦承這個名字其實是他的中間名，除非是熟識好友才會知道真名是麥可，而他之所以拒絕視訊，只是因為太忙了，「我只是沒時間，要同時管理3家不同企業，所以花5至10分鐘視訊是不可能的」。

提奧也解釋，自己過去談過幾次戀愛，都因為貴族身分的關係遇到挫折，所以這次才選擇隱瞞，但他也強調自己對埃絲特是認真的，「我希望她真實了解我這個人，而不是我的身份」。

調查結果曝光後，網友也紛紛驚呼，「哇！這也太浪漫了」、「這是夢幻的童話故事吧」、「天啊，沒想到圓滿大結局」、「結局也太夢幻了吧」。據了解，節目拍完3個月後，兩人仍順利交往中，並透露有讓戀情「開花結果」的打算。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
57.45%42.55%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
72.65%27.35%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
28.26%71.74%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
83.9%16.1%
2021-07-26-2021-07-29
進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

進擊的中華隊來了！中華隊第一金會是誰？

繼續作答
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
即時
推薦閱讀