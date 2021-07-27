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饕客等好久了！基隆廟口、愛四路夜市攤商喜迎解封

▲林右昌強調，基隆市政府為了迎接廟口及愛四路夜市的解封，特別率全國之先制訂「加強版十大防疫指引」。（圖／基隆市政府提供）
▲林右昌強調，基隆市政府為了迎接廟口及愛四路夜市的解封，特別率全國之先制訂「加強版十大防疫指引」。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-07-27 18:44:29

中央流行疫情指揮中心宣布國內疫情警戒從今（27）日起降為二級，基隆也同步開放餐飲業的內用；基隆市長林右昌下午在市府產業發展處長黃健峰、觀光及城市行銷處長曾姿雯及文化局長陳靜萍等人陪同下，前往廟口及愛四路夜市視察並宣導「加強版十大防疫指引」。

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疫情進入三級警戒後，就歇業的基隆廟口及愛四路夜市，今日凌晨開始恢復營業；廟口羊肉羹的老闆見到林右昌，感激的指出，要不是林右昌的主政，基隆的疫情沒辦法這麼順利地降級，看到林右昌在疫情期間瘦了一圈，老闆還開玩笑說，林右昌這樣為市民付出，「是最好的減肥方法」。

蚵仔煎的老闆娘表示，現階段還是儘量提供客人外帶、減少內用，對於市府的「兩罩一套」、實聯制、酒精消毒、保持社交距離等要求，業者們也都能夠配合；並認為這是保護自己、保護他人的最好方式，希望不要一下子來太多客人，慢慢回流就好；業者跟消費者都對疫情的解封，則說「等好久了！」

林右昌強調，市府為了迎接廟口及愛四路夜市的解封，特別率全國之先制訂「加強版十大防疫指引」，包括所有的攤商通通都要比照市場「雙罩一套」配備、全面實施實聯制，所有攤位店家設置實聯制QRCode；另烹煮、熟食要遮罩，攤位烹煮區與用餐區以隔板區隔，禁止消費者邊走邊吃。

此外，更不可脫口罩抽菸，夜市路中禁止設攤，維持動線順暢，鼓勵消費者自帶環保餐具等；黃健峰補充，因應廟口夜市降二級的防疫措施，人潮逐漸湧入，市府為維持廟口人流動線，進行人車分流，自今日起為期一週試辦上午11時至下午2時的午餐時段，禁止車輛進入仁三路廟口路段，保護民眾安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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