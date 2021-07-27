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桃國民黨團提案　通過市民普發現金5000元

▲桃園市議會國民黨團提案「普發5000元」臨時動議，雖遭民進黨市議員反對，最後表決仍獲得多數議員支持通過。（圖／桃園市議會國民黨團提供）
▲桃園市議會國民黨團提案「普發5000元」臨時動議，雖遭民進黨市議員反對，最後表決仍獲得多數議員支持通過。（圖／桃園市議會國民黨團提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-27 19:07:42

桃園市議會國民黨團今（27）日在市議會臨時會提出動議，建請市長鄭文燦普發市民現金5000元，民進黨表達反對立場，認為普發不負責任，應針對生活陷入困境之民眾，經大會表決，以多數通過國民黨團這項提案。

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桃園市議會今天舉行第2屆第15次臨時會，討論三讀及一般議案，在臨時動議時，黨團執行長市議員徐玉樹，代表國民黨團提出普發現金5000元之動議。

徐玉樹表示，國內新冠肺炎疫情從五月急遽升溫，實施三級警戒超過兩個月，對國內各行各業產生重大影響，造成民眾失業、被迫放無薪假，許多商家被迫關門，經濟各方面陷入困境，建請鄭市長普發市民現金5000元，達到紓困及振興經濟的效果。

「期盼鄭市長苦民所苦」，徐玉樹指出，政府紓困措施對象並未包括今年5到7月未加入勞保幾乎生活不下去的民眾，至於普發5000元經費來源可以從減少今年活動結餘及明年活動補助款等經費支應，希望可以救救生活陷入困頓的桃園市民。

市議員徐玉樹提出普發現金動議，獲得無黨總召市議員李家興聲援，他認為，全桃園市民普發5000元概算約需100多億元，希望市政府尋找相關財源，讓市民有感。

但民進黨議員蔡永芳、李光達相繼反對國民黨團普發現金5000元之動議，蔡永芳認為，普發現金不負責任，市政府財政是否能負荷，況且市府目前已負債400多億元，他對是否能振興經濟表示存疑，應針對生活陷入困境的民眾加強紓困，「亂花錢」對桃園市的財政會有很大的影響。李光達則不同意齊頭式平等發現金，主張3個月以來，受到疫情衝擊、生活困難的民眾發放1萬元。

擔任大會主席的議長邱奕勝，針對3名市議員不同的意見，裁示逐一表決，結果徐玉樹及李家興普發現金5000元動議，獲得在場35名議員22人舉手贊成，蔡永芳有條件發放現金5000元，只有3人贊成，李光達貧困鄉親發放1萬元，僅自己1人贊成，徐玉樹代表國民黨團之普發5000元之動議，獲得大會表決通過。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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