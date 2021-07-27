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為何郭婞淳「代言廣告」較少見？超暖內幕曝：低調又善良

▲我國「舉重女神」郭婞淳今(27)日在2020東京奧運女子59公斤級，拿下本屆中華隊首面金牌。（示意圖／國訓中心提供）
▲我國「舉重女神」郭婞淳今(27)日在2020東京奧運女子59公斤級，拿下本屆中華隊首面金牌。（示意圖／國訓中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-27 19:37:48

我國「舉重女神」郭婞淳今（27）日在2020東京奧運女子59公斤級，拿下本屆中華隊首面金牌，讓全台灣上下為之振奮。不過就有網友好奇「為何郭婞淳的代言廣告似乎不多？」背後原因也曝光了。

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今(27)日郭婞淳以三破奧運紀錄抓舉103公斤、挺舉133公斤、總合236公斤的成績，奪得金牌殊榮。而她過去的成績早已是世界知名的選手。有網友好奇「郭婞淳是台灣舉重代表人物，形象又很好，為何卻沒有像小戴（戴資穎）一樣有許多代言廣告？」

▲舉重女神郭婞淳拿下東京奧運金牌。（圖／體育署）
▲舉重女神郭婞淳拿下東京奧運金牌。（圖／體育署）
而據《鏡周刊》報導，過去郭婞淳的教練林敬能曾透露，自郭婞淳成名後其實有不少廣告代言找上門，但郭非來者不拒，反而十分謹慎思考，如食品業提出可每月6、7萬元抽成一輩子的合作方案，最後被她婉謝；另有速食餐廳想找她拍廣告，但郭婞淳不鼓勵大家太常吃速食餐廳，因此婉拒。

不少網友看完後也紛紛回應「她很低調，很善良」、「很有智慧的一個人」、「真的很喜歡她，人正心美實力世界級」、「真的很喜歡她，從里約奧運開始就是她的」、「郭超常在捐款的」、「她這幾年幾乎跟台灣形象畫上等號了」。（編輯：潘毅）

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