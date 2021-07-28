NOW早報／日本桌球奪金！陸網氣炸出征伊藤　2原因眾看傻

日本桌球逆轉奪金！陸網氣炸出征伊藤美誠 2原因眾看傻





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東京奧運桌球混雙金牌戰26日晚間登場，日本隊以4比3擊落中國隊，粉碎中國混雙金牌五連霸之夢，而日本桌球選手水谷隼賽後也對媒體表示「總算報仇了」，不過，原以為賽事落幕，沒想到中國網友氣不過，紛紛至伊藤美誠的IG洗版怒嗆「你們沒資格拿金牌」、「真會搞小動作呢，水谷隼有吹球」、「這女的表情可真令人討厭，比賽過程一直笑，不知道在笑啥呢」等語。

原來，中國網友不滿的點在於，根據奧委會規定桌球選手，不能對著手跟球吹氣，也不能伸手擦球桌，但他們發現日本選手水谷隼「有吹球」的動作；另外則是針對伊藤美誠比賽時露出的微笑以及認真的神情感到不滿，認為這舉動是在挑釁對手。對此，不少台灣網友則將留言截圖拋到PTT，引起熱議，「吹球有無在場裁判都沒眼瞎...不是一般人說的算，選手都沒輸不起了，你各位在氣什麼」、「連人家表情都要管，也管太寬」、「趕快去幫補血一波，不要被逆轉就輸不起」、「覺得最不應該的就是選手都沒怎樣了，其他沒比賽的人喊什麼燒？」「真扯，拿金牌還要被對手國圍剿」、「贏了笑出來也不行...對岸網友可真的是管太多」。

▲日本選手伊藤美誠IG被大陸網友出征。（圖/伊藤美誠IG）

今日天氣／西南風增強局部大雨 天氣炎熱東南部焚風

今（28）天西南風開始增強，台灣附近水氣增多，南部地區降雨時間拉長，整天斷斷續續都容易有陣雨或雷雨，中部的降雨雖較為短暫，不過會比昨天多一些，至於其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後雷雨的範圍會比昨天再廣一些，中南部地區及午後各山區容易出現短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，請多留意；天氣炎熱，尤其北部及東半部出現36度以上高溫的地方多，大台北及桃園甚至有局部38度極端高溫發生的機率，東南部仍可能出現焚風，中南部高溫約33到35度，中部也有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分並注意防曬。

天津會談北京畫3底線！開局就爆火藥味 美要涉台免談





美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）26日在天津分別與中國副外長謝鋒及外長王毅展開2場閉門會談，根據中國外交部及官媒發布內容，中方在一開始就火力大開，除了中國外交部連發的6則發言短訊，顯示謝鋒當著雪蔓的面說出一連串看似不符合外交禮儀的重話以外，之後在與王毅的會面時，王毅也嗆聲道「在遵守國際規則方面，美國才是最應該反思的國家」，並明確畫出3條底線。

第一，美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度。第二，美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程。。第三，美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。而在第3點要求中，王毅更強調，台灣問題是重中之重，兩岸雖尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國、台灣是中國領土一部分這一基本事實從來沒有改變，也不會改變，如果台獨膽敢挑釁，中國有權利採取任何需要的手段予以制止，奉勸美方在台灣問題上務必恪守承諾，務必慎重行事。

▲美國副國務卿雪蔓26日與中國外交部長王毅展開會談。（圖／美聯社／達志影像）

疫苗意願登記重啟！高端疫苗納選項 3.7萬人非它不可





中央流行疫情指揮中心昨（27）日宣布，最新一輪疫苗意願登記在昨日下午2點重新開放，只要年滿18歲者民眾均可上網登記，本次也同步增加「高端疫苗」給20歲以上民眾選填。截至昨天下午17時，全國完成登記人數有763.5萬人，其中單獨勾選願意施打高端者共有3.7萬人，佔比僅有0.5％。

▲疫苗接種平台新增「高端疫苗」選項。（示意圖／NOWnews）

奧運／真女神！郭婞淳克服傷勢後奪金 陳玟卉接力再奪銅





2014年仁川亞運，「舉重女神」郭婞淳在練習時，因槓鈴不慎滑落壓在右大腿上，造成右大腿肌80％斷裂，對運動員來說，受傷是最大的敵人，讓她一度想要放棄，但郭婞淳硬是在2個月後就復健完成，並在里約奧運舉出銅牌，這時的郭婞淳幾乎已經完成不可能的歷程。而如今在奧運場上，郭婞淳先是抓舉破奧運紀錄的103公斤，接著挺舉又以133公斤先奪金，甚至她要再挑戰世界紀錄的141公斤，雖然最後失敗，不過，郭婞淳勇敢舉起台灣這屆奧運第一金，也代表台灣的驕傲，要讓全世界看到。

而在郭婞淳奪金之後，晚間也再度傳來好消息，另一名舉重女將陳玟卉出戰女子64公斤級，生涯首度踏上五環殿堂就突破生涯最佳總和230公斤，拿下銅牌，被形容為「最大黑馬」。

▲2020東京奧運，我國「舉重女神」郭婞淳替我國摘下本屆首金，也是我國奧運史上第6金。（圖／美聯社）

李千那「綁戴資穎最愛的頭」打氣 勾出本尊親自回覆





「羽球球后」戴資穎近來參加東京奧運，目前已拿下小組2連勝，好成績有目共睹，許多台灣民眾都給予她加油打氣。藝人李千那也跟著在社群媒體上曬出戴資穎最常綁的髮型，並寫道「帶著妳的代言裝備，綁著妳最愛的頭，看妳比賽，為妳加油，妳棒棒！！」更表示戴資穎帥呆了，而她也不忘tag戴資穎，沒想到竟意外釣出本尊親回「謝謝千那。」（編輯：許苡晴）