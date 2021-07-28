郭婞淳橫掃奪金！陸網酸「我們沒參加而已」　真相尷尬了

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▲2020東京奧運，我國「舉重女神」郭婞淳替我國摘下本屆首金，也是我國奧運史上第6金。（圖／美聯社）

咱們舉重比較優勢，所以限制了人數，沒有報這個組別

咱們不報名這個級別是對的」、「事實上，上一屆舉重世界錦標賽，她是第一，我們中國第三，她還超過我們13公斤。」