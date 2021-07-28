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郭婞淳橫掃奪金！陸網酸「我們沒參加而已」　真相尷尬了

▲舉重女神郭婞淳拿下東京奧運金牌，不僅打破三項奧運紀錄，也成功達成金牌大滿貫的目標。（圖／體育署）
▲舉重女神郭婞淳拿下東京奧運金牌，不僅打破三項奧運紀錄，也成功達成金牌大滿貫的目標。（圖／體育署）

編輯中心/綜合報導

2021-07-28 10:17:46

舉重女神郭婞淳昨（27）日出戰59公斤級比賽，以抓舉103公斤，挺舉133公斤，總和236公斤摘下金牌，而不僅三項數字都打破奧運紀錄，也達成金牌大滿貫的目標，讓國人非常興奮。不過，在郭婞淳奪金之後，大陸網友卻表示「那是因為我們沒參加這個量級，否則哪有她的份」，引發不少討論。

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台灣網友在PTT貼文指出，看到郭婞淳奪金之後，微博不少中國人一直強調是自己太強，被限制只能報四個量級，才把這個量級讓給郭婞淳，真的是哄堂大笑！其實我是很難理解啦，為啥中國人只要某個項目輸了或沒拿金牌，就會拿一堆藉口來掩蓋輸不起啊，還會一直嘴硬說不在意，一直強調真實的實力就是世界最強，不在乎獎牌」。

▲2020東京奧運，我國「舉重女神」郭婞淳替我國摘下本屆首金，也是我國奧運史上第6金。（圖／美聯社）
▲2020東京奧運，我國「舉重女神」郭婞淳替我國摘下本屆首金，也是我國奧運史上第6金。（圖／美聯社）
只見中國網友對於郭婞淳奪金後表示「咱們舉重比較優勢，所以限制了人數，沒有報這個組別」、「咱們吃肉，還是要給人喝湯的」、「參賽人數有限制我們才沒報名這個量級，否則哪有她的份」、「讓我們參加的話，就沒其他人的事情了」；結果隨後也遭自己人打臉，內行的大陸網友則尷尬回應「這個選手是真的厲害，領先第二名接近20公斤，這不在一個層級上，咱們不報名這個級別是對的」、「事實上，上一屆舉重世界錦標賽，她是第一，我們中國第三，她還超過我們13公斤。」

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▲大陸網友對於郭婞淳奪金也有意見，結果反遭其他網友拿數據打臉，超尷尬。（圖/翻攝PTT）
事實上，這回東京奧運，中國確實評估因為郭婞淳實力太強，所以刻意閃避這個量級，而泰國選手蘇甘雅因禁藥遭禁賽，舉重常勝國北韓選手崔孝辛則因新冠肺炎疫情未出賽，儘管強敵早就知難而退，郭婞淳昨天仍用實力證明她值得這面金牌，獲得滿堂彩。（編輯：張嘉哲）

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