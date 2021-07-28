COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

郭婞淳奪金！楊勇緯為她驕傲　「借金牌蹭臉」萌翻粉絲

▲柔道男神楊勇緯為郭婞淳奪金感到驕傲，並拿著郭婞淳的金牌拍照，萌翻網友。（圖/楊勇緯IG）
▲柔道男神楊勇緯為郭婞淳奪金感到驕傲，並拿著郭婞淳的金牌拍照，萌翻網友。（圖/楊勇緯IG）

編輯中心/綜合報導

2021-07-28 10:55:23｜2021-07-28 12:13:30

中華隊柔道選手楊勇緯日前首度前往奧運殿堂，就摘下男子60公斤級銀牌，為國爭光，又因帥氣又亮眼的外型，讓台日的網友全部陷入瘋狂，粉絲數從奧運開賽以來，暴漲30倍。而昨（27）日舉重女神郭婞淳為台灣奪下首金後，楊勇緯先在IG祝賀，為郭婞淳感到驕後，後來也貼出「金牌蹭臉照」萌翻網友。

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊勇緯在奪得銀牌之後，獲得高度關注，IG粉絲目前已經從一萬多人漲到突破31萬，被稱為有實力顏值又高的柔道男神，而先前在頒獎典禮上，楊勇緯在頒獎台上拿到銀牌之後，開心的拿起來蹭臉並露出滿足的笑容，融化一票粉絲，讓台日兩邊的觀眾都被圈粉。

而在昨日郭婞淳奪下金牌之後，楊勇緯先是在IG發文祝賀郭婞淳，寫道「太驕傲了」並附上一顆愛心，而昨晚楊勇緯又發出一張「用臉蹭金牌」的照片，並指出「謝謝姐的金牌！熱騰騰的」，畫面曝光後，又引發一波討論，不少網友直言「期待下屆楊勇緯能蹭到自己拿下的金牌！」、「又融化了....好帥啊」。

▲
▲楊勇緯除了與郭婞淳的金牌開心合照，賽期結束的他，也到東奧五環前拍照留念。（圖/楊勇緯IG）
而賽程已經結束的楊勇緯，也趁著空閒的時間到奧運五環前拍照留念，高呼「謝謝東京」，也期待楊勇緯在下屆巴黎奧運能夠突破自己，更上一層樓！畢竟日前賽事結束後，楊勇緯也坦言「自己要的是金牌，未來將會持續努力」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

58.23%41.77%

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

72.95%27.05%

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

28.61%71.39%

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

81.76%18.24%
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
即時
推薦閱讀