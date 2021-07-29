影／訂餐請外送員吃！這「舉動」韓國人驚喊：台灣人太狂
目前居住在台灣，台韓情侶「智ㄚ、邦ㄚ」所經營的頻道「KT story」，時常分享台韓文化交流的影片。先前因疫情影響，台灣國內外送員因怕被檢舉「防疫破口」，僅能偷偷躲在街道旁休憩進食的消息，上了韓國媒體新聞版面。
影像中心/綜合報導
2021-07-29 13:00:00
看到外送員們如此辛苦的奔波，他們決定準備一個特別的暖心企劃，將訂餐免費送外送員吃，沒想到外送員們的反應，各個感到不可置信，而外送員們一致的「這舉動」，也讓韓國歐巴邦ㄚ感到相當意外！
影片中可以看見，外送員們當下聽見客人要免費送自己餐點的時候，都是不太敢相信，且都向店家再三確認，甚至都一致打電話給客人做確認、道謝。這樣的公民意識，不僅讓台灣人智ㄚ感到意外，連韓國人邦ㄚ也意想不到，覺得台灣人民的意識真的太狂了！ 影片曝光後，吸引大批網友感謝「KT story」的暖心企劃影片，紛紛留言說道：「若我是外送員，會害我感動到當街大哭」、「外送員也都會打電話道謝，台灣人真好，大家一起渡過這個疫情」、「你們真的很温暖，謝謝你們，外送員也辛苦了」、「愛是會循環的，你們的小愛漣漪會慢慢形成一個漩渦，影響整個社會的，為你們點讚。」（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：KT story
完整影片：https://youtu.be/5_05ndYm2_g
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