無黨議員爭取全民普發1萬元　侯友宜揭防疫期間內心2痛點

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侯友宜認為，新北市有了392人往生、6775位確診者、179人住院，這都是新北市的責任，尤其市長的責任更重，這場戰役對全國、中華民國來說，沒有人敢沾沾自喜的說是贏家，全部是輸家；付出血淋淋代價、慘痛教訓，尤其身為政府官員都要反省自我，不斷檢討、問自己有沒有做好，這才是應有的態度，面對病毒卻不知道敵人在哪裡？心中很痛！
侯友宜指出，他一直很納悶，為何疫情的確診數不斷上升，卻一直聽到個案無法送醫的聲音，5月21日忍不住打給衛福部長陳時中，除關心疫苗還不趕快進來，也問為什麼都不知道確診者；陳時中則回應「也在了解狀況」，最後隔天公布「校正回歸」，新北從那天起到6月6日共1397個校正回歸，很多確診者待在家裡不止5天，甚至從輕症變重症，為什麼中央資訊系統會卡，這時當時最大的痛！
侯友宜說，新北個案為什麼要送中南部，這也他是心中最大的痛，疫情瞬間爆發後，集中檢疫所由中央統籌調度，新北境內有台電桂山、烏來、萬里檢疫所，但出現大量的確診者，中央為減少醫療量能的負擔，下令把雙北的輕症送往中南部；中央的指揮調度必須要服從，因此新北才向中央建議自設，才在短短一周開設6處集中檢疫所、1308間，才把市民一個個從中南部接回來。
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