陽台驚見「碎裂茶葉蛋」！男臉綠問怎處理？真相抖出全愣
如果在自家陽台上看到這副景象，確實是相當困擾！有位網友透露陽台出現不知名的物體，疑似是某種生物的窩，看起來就像是破掉的茶葉蛋插在欄杆上。而且用水沖還沖不掉，讓網友直呼「太害怕了！」請教大家怎麼處理？問題一出引發熱議，就有內行人指出「神秘物體」的真面目。
編輯中心/綜合報導
2021-07-28 17:06:59
原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，透露自家陽台上莫名多了一個「類似爬蟲類的窩」，原PO先是試著用水沖，但因為太害怕了不敢靠太近，仍沒有將神秘物體處理掉。原PO不禁請教大家「有人知道這個是什麼昆蟲的窩嗎？還有請教我該怎麼處理？」
不過雖然原PO十分驚慌地想找救兵，但照片中的神秘物體卻怎麼看都很像是超商中破掉的茶葉蛋，讓網友紛紛在底下歪樓回覆說，「我想說是誰把茶葉蛋捏碎插在上面」、「好像殼剝一半的茶葉蛋」、「剛看以為是茶葉蛋」、「我很確定附近有孩子會丟茶葉蛋」、「以為是茶葉蛋掉了的在地美食文」、「真的很像茶葉蛋殻哈哈」。
眼看關於茶葉蛋的討論越來越多，原PO不得在文末加註關鍵字，強調「這個不是茶葉蛋啦」！而也有內行網友指出，「像是泥壺蜂的窩」、「用水把牠沖掉就好了，淋濕一點一定可以沖掉，看起來沒有蜂在附近，別怕，是蜂窩沒錯」、「其實是蜂窩啦，但可以先確認是否有攻擊性，如果沒有就閒置吧」、「我家也多了兩個泥壺蜂的作品，就讓他自行利用，不會攻擊、不會妨礙到我就好」。（編輯：倪浩軒）