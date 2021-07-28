頂樓擔心漏水！他愣「該包天花板嗎」 過來人曝中肯建議
有些民眾會選擇花錢買頂樓戶，雖然少了樓上噪音及震動干擾，但還是不免擔心有高溫、漏水問題。對此，就有網友指出，他擔心自己的新房會不會有漏水問題，且設計師也建議包天花板，讓他忍不住想問「頂樓建議包天花板嗎？」貼文一出，也釣出過來人給出中肯建議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-28 17:25:48
原PO今（28）日在《PTT》表示，他最近看到有人抱怨，新房子頂樓漏水一年了，讓他不禁擔心自己的新房，因為小小的客廳上方有很多東西，包含排煙管、冷氣、冷熱交換氣，甚至還有消防灑水頭和管線。
設計師也解釋，天花板上除了有這些東西，還因為建商送的冷氣是一對三吊掛式，所以建議原PO要包天花板，但他聽完還是很猶豫，於是發文詢問「頂樓建議包天花板嗎？想請教各位大大的看法！」
許多網友看完也紛紛回應，「走工業風吧XD，一年就漏水怎感覺有點慘」、「如果要包，記得在重要的點上開維修孔」、「你天花板這麼豐富，不包起來會很難看喔」、「設計師絕對希望做天花板的，因為做造型天花板金額很高，他也可以很容易做出設計感，讓你覺得物有所值」、「包阿，漏水大不了把天花板割開，完工後再補回去」、「如果弄柵欄式的呢？可以遮醜，要放接水盤也方便」。
另外，也有過來人分享自身經驗，「我事主啦，建議冷氣管包起來比較好看，隱吊式冷氣幾乎都做天花板，記得跟設計師說維修孔留多一點，維修孔以後可以檢視天花板狀況就好，還有就是做天花板還可以隔熱」。（編輯：許智超）