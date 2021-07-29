汪星人漫步雨中背影超萌　幸福肥糯米腸身材逗樂網友

我是廣告 請繼續往下閱讀
近日臉書粉專「雪橇犬麥可噗優和緬因喬鈮喵」上傳了一支影片，其中可見一隻薩摩耶在雨中漫步，短短兩天內就吸引了近兩萬人觀看。
該影片只有26秒長，從頭到尾只見一個白雪皚皚的大毛球穿著雨衣在濕滑的路上快步前進。
其實這隻大毛球是八歲的薩摩耶「噗優」，別看她走路不忘搖擺著可愛的圓臀，人家可是拔拔麻麻的掌上明珠呢。
細看影片可以發現，噗優身上的雨衣似乎有點緊，但這對粉專9萬多名粉絲來說已是見怪不怪了，畢竟噗優是出了名的「重量級」人物。
有網友在影片底下留言表示：「好像灌壞的糯米腸！！！」
更有人擔心的寫道，「深怕噗優動作太大..馬上又要再買大一號的雨衣了…」。
看來噗優因圓潤的身材已得到不少網友的關愛呢。
但噗優媽媽 Helen 表示，毛小孩並非一直以來都長得那麼大隻。原來噗優在遇到現在的人類爸媽Helen和 Chi之前已轉換過兩次家庭。
「因為轉換過兩次家庭，在剛開始適應期體型過瘦，才17公斤，而且非常膽小，於是我們陪她去上課，矯正行為，並且給她安全感……逐漸才從過瘦不小心長大太多。」Helen 開玩笑說道。
看看噗優的衣服就知道這幾年她是如何橫向發展了，原本才穿4XL 的噗優隨著時間流逝也慢慢需要更寬鬆的衣服了，而至今連 7XL 的衣服也穿不太下了。
Helen坦言，「很多漂亮的衣服也都沒有她的尺寸，常常需要訂做。」媽媽故作認命的語氣讓人既想哭又想笑。看來無論環肥燕瘦，噗優在爸媽的眼裡是最棒的汪星人了。
「其實噗優真的很乖巧，非常聽得懂拔拔麻麻的話，也是台灣認證過的狗醫生，但就是對於吃這件事非常執著！」Helen 說道，字裡行間都透露著對毛孩兒的愛以及驕傲。
所謂「狗醫生」是指在台灣從事動物輔助治療（animal-assisted therapy）的狗狗，這些狗狗經常會探訪醫院、養老院和特殊教育中心等地方與人們互動，讓有需要的人可以從中獲得陪伴與安慰。
Helen還與The China Post分享道：「在去做狗醫生的服務時，可以感受到噗優樂在其中，對那些服務對象給他們療癒跟歡樂，這是我最感動的事」。狗狗天生聰明、有愛、有靈性，除了能在家看門，有些狗狗還能勝任服務犬的角色。說到底狗狗的優點實在是太多了，也難怪天底下的狗奴們只能乖乖就範，對身邊的汪星人愛不釋手。
更多新聞請看The China Post