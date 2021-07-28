郭婞淳奧運奪金2千萬入袋！律師曝1方法「可多領6000萬」

舉重女神郭婞淳昨（27）日出戰59公斤級比賽，以抓舉103公斤，挺舉133公斤，總和236公斤摘下金牌，而不僅三項數字都打破奧運紀錄，也達成金牌大滿貫的目標，同時還有2000萬國光獎金入袋，不過因為國光獎金可以讓奪牌參賽選手選擇一次領取或每個月領定額獎金，律師林智群就喊出建議金牌得主郭婞淳「月領更穩定」，更稱按照女性平均壽命來看，未來甚至能多續領6000萬元「一個move，2000萬變8000萬，何樂不為？」。

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依據我國《國光體育獎章》中，奧林匹克運動會屬於一等比賽，金牌能獲得2000萬元獎金，銀牌和銅牌分別有700萬元和500萬元，且值得注意的是，台灣金牌獎金在全世界排名位居第三，甚至不需要如同其他國家被課稅，另外也能選擇「終身月俸制」按照金、銀、銅牌等領取每個月12.5萬、3.8萬及2.4萬元的國光獎金。

▲奧運各國奪牌獎金一覽表。（圖／《NOWNews 今日新聞》製）

對此，律師林智群就建議郭婞淳選擇「終身月俸制」月領比較穩定，他分析「她現在27歲，

領到40歲就領滿2000萬了，接下來到80歲（女性平均壽命）都是多的，至少可以多領6000萬元（150萬*40年）

，一個move，2000萬變8000萬，何樂不為？」。

此外，林智群也提到若一次領2000萬獎金，巨款入手，親戚朋友不管熟不熟，這裡困難那裡困難的都跑來了，「那個錢要賺很難，要散很快，有幫助別人的心很好，先把自己安頓好更重要。運動選手能夠有一個穩定收入做後盾，退休後做自己想做的事情，也比較容易」。

▲舉重女神郭婞淳拿下東京奧運金牌。（圖／美聯社／達志影像）

事實上，郭婞淳在2013年拿到亞錦賽冠軍國光獎金時，就開始陸續向家鄉醫院捐款，世大運奪金後也捐出訓練器材與獎金回饋母校，先前更透露自己退休後想回到台東開早餐店，「希望讓學弟妹每天的第一餐充滿活力，也希望藉此帶給學弟們能有回饋和感恩的信念」。（編輯：楊智傑）