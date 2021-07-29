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房市／購屋2大糾紛　隱瞞屋況和產權不清

▲購屋2大糾紛包含隱瞞資訊和產權不清，專家建議消費者需細看不動產說明書，減少損失。（圖／NOWnews資料照片）
▲購屋2大糾紛包含隱瞞資訊和產權不清，專家建議消費者需細看不動產說明書，減少損失。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-07-29 08:30:00

買賣不動產金額龐大且注意事項多，常見的購屋糾紛有「隱瞞重要資訊」、「產權不清」等，專家表示，消費者在看屋時需清楚了解不動產說明書與屋況，如果發現有局部粉刷、裝修，在看屋時須提高警覺性，向屋主了解實際狀況。

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板橋地政事務所拍攝影片分享購屋常見糾紛，包含「隱瞞重要資訊」例如屋主聲稱已修復漏水問題，但購屋後仍然漏水；「產權不清」則是沒有在不動產說明書上載明頂樓是未登記權狀，沒有寫清楚建物標示範圍與用途，增建、加建等。

信義房屋企劃研究室專案經理曾敬德表示，最常見的糾紛就是屋況沒有如實填寫，隱匿屋況瑕疵，例如漏水等；信義房屋汐科店店長王祖彬表示，若是肉眼可見的漏水、壁癌，在交屋前可向屋主主張瑕疵擔保責任，但較常見的糾紛是交屋前屋主以裝潢或裝修掩蓋漏水、鋼筋裸露問題，交屋後買方發現後，因為修繕費用過大而產生的價值認知落差。

王祖彬表示，以漏水舉例，在看屋時若是屋主重新粉刷、裝修，無法從外觀觀察水痕、壁癌，因此不動產說明書上也不會記載，買方購屋入住後，可能半年後遇到梅雨、颱風季的豪大雨，才驚覺買到漏水屋，或是買方要重新裝潢時，打掉天花板，才發現有鋼筋裸露情形。

再來則是「頂樓產權未登記」，王祖彬表示，許多民眾以為買到頂樓加蓋，花多一點金額，可以買到多一點的使用空間，若是單價、地段符合預算中就會購買，卻沒有清楚了解頂樓的產權不會登記在權狀中，形同違建，往往等到被檢舉報拆了，才發覺買到這樣的房屋會產生許多後續困擾。

如何避免此類的購屋糾紛？曾敬德表示，消費者在交易前看清楚不動產說明書與屋況，就可以有效減少交易糾紛的發生，看屋時若是發現有局部油漆或是局部裝修的部分，就要特別留意，並與屋主多查問清楚。

王祖彬表示，在第一線的初步查檢很重要，並清楚說明頂樓沒有登記產權，讓買方評估後續的風險。板橋地政事務所也提醒，倘若真發生消費糾紛無法解決，可以依法向各地方政府的消費者服務中心提出申訴，有效保障自己的權益。

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