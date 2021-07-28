當一日粉絲沒有不好！眾反厭惡「1行為」：真的很膨脹
雖然受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運延期至2021年才舉辦，但仍澆不熄來自世界各國的民眾替自家選手加油的熱情。不過也有平時就關注相關賽事的專業粉絲，點出一日粉絲最令人厭惡的「1種行為」，引發廣泛討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-28 18:44:11
有網友在論壇PTT上發文提到，自己就是一日球迷，平常沒有追蹤這麼多選手，大比賽才會看直播幫忙加油，不過他也疑惑「平常哪來那麼多時間看這麼多的項目比賽？奧運就是很好的時機讓大家熱衷，大部分人也沒有蹭、沾光，只是單純加油而已，一日球迷到底有啥不好的？比沒球迷更好吧」。
貼文也立刻引發關注，不少鄉民也紛紛贊同「奧運四年才一次，項目又那麼多，大家都有機會變成一日粉絲吧」、「我四年一次奧運迷」、「可以當一日粉絲，不要一日酸民就好」、「沒什麼不好，熱熱鬧鬧的」。
另外也有人點出最令人厭惡的行為，「沒啥不好啊，不要裝成自己很懂就好」、「沒什麼不好，但別太膨脹，半瓶水很難看」、「三不五時就有一日球迷質疑裁判或規則的」、「一日球迷沒關係，不懂裝懂才討厭」、「不要裝懂假會跟風罵就好」、「一日迷沒有關係，但還是要做功課，還有順勢關心國內培育選手的環境」、「沒啥不好，但不要輸了就亂噴裁判、外行不要多嘴下指導或批評」。（編輯：潘毅）
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