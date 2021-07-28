小強也想比奧運？東奧「特寫蟑螂」5秒鐘　3百萬網友看傻

東京奧運中華代表隊表現成績亮眼，不少國人透過線上轉播或電視節目鎖定賽程，替台灣選手加油打氣。而在全球因為疫情關係無法到現場支持，只能改用直播方式關注如火如荼的賽事時，竟有場賽事出現導播特寫「不速之客」而非選手的畫面，影片曝光後也讓許多網友困惑直呼「怎麼會特寫牠！」。

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本屆奧運採取零觀眾、閉門式賽程以避免影響全球的新冠肺炎疫情擴散，想關注這場運動盛事只能靠著線上轉播來替選手打氣，不過在26日的曲棍球女子分組預選賽中，由阿根廷對陣西班牙的賽事上，因為雙方隊伍在前三節無法破門，戰況膠著讓球迷們相當緊張，直到第四節時間剩下5分20秒時，雙方球員在場邊進行激烈的爭搶動作，裁判只能吹哨喊停。

沒想到就在這個短暫喊停的五秒內，導播卻突然將鏡頭轉向了賽場旁爬行中的蟑螂，而且還特寫了這隻悠悠逛大街的「小強」整整5秒鐘，直到牠「猛然回頭」才將鏡頭轉回到現場賽事。而這個小插曲也瞬間在推特上掀起熱議，

該部影片

超過3百萬次的觀看次數，全球網友也紛紛轉推傻眼表示「怎麼會特寫小強啦」、「攝影大哥你出來」、「該不會是平常就拍昆蟲的攝影師臨時代班吧？」。

▲東京奧運賽事上有攝影師趁著比賽空檔，竟特寫了路過的「小強」整整五秒。（示意圖／取自《Pixabay》）

此外也有網友幽默調侃「這是奧運最新技術的生物跟拍攝影機啦」、「想當上相的蟑螂，至少也要上過奧運」、「這是唯一一隻比選手還搶鏡的小強」、「小強賽跑是東京奧運新增的賽事之一」，不過據了解奧運近年來致力推廣賽場與螢幕前的性別平等，奧林匹克廣播服務公司（Olympic Broadcasting Services，OBS）執行長就曾表示將減少過去報導中經常出現的身體部位特寫比例，並強調凸顯運動的魅力，而非性吸引力。（編輯：楊智傑）