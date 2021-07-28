倉庫翻出28年「韓國天字蔘」！內行曝驚人身價：用兩算的
現代人生活工作壓力大，越來越重視養生，不少養生食品的價格已十分驚人。就有網友在家中發現擺放了28年之久的「韓國天字」人蔘片，便好奇它現在的價值有多少？畫面曝光也掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-28 23:34:43
原PO在臉書《爆系知識家》上提問，「剛剛整理櫃子發現了一盒人蔘片，完全沒拆封過，是真空包裝，但上面日期顯示是1993年包裝的，想請問各位這個人蔘還可以吃嗎？也想問這很貴嗎？」
畫面曝光立刻有內行跳出解答，「今天剛買，一兩400」、「沒有發霉沒有表面白色，基本上是可以吃，但是既然你打開了 就要冰起來了」、「如果是真貨天字一斤好幾萬」、「感覺跟老菜圃的黑金一樣....越黑越值錢...切片蔘的價格600g也要幾千元以上」、「老蔘片，這盒還有點價值的」、「建議去問老一點的藥房比較清楚，這個中醫師會跟你說不能吃因為過期了，老中藥房比較懂這個，也因為這個牌子沒有正官庄有名，所以才建議你找老一點的詢問」。
不過也有另一派人認為，「天字篸不會切片切好放真空」、「真空包裝值錢，拆開…應該不值錢了」、「要先看有沒有保存期限，沒保存期限有價値，切片蔘一般價值都不高，蔘類外包裝拆開就更不用說了」。（編輯：潘毅）