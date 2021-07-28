COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

倉庫翻出28年「韓國天字蔘」！內行曝驚人身價：用兩算的

▲有網友在家中發現擺放了28年之久的「韓國天字」人蔘片，便好奇它現在的價值。（圖／翻攝《爆系知識家》）
▲有網友在家中發現擺放了28年之久的「韓國天字」人蔘片，便好奇它現在的價值。（圖／翻攝《爆系知識家》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-28 23:34:43

現代人生活工作壓力大，越來越重視養生，不少養生食品的價格已十分驚人。就有網友在家中發現擺放了28年之久的「韓國天字」人蔘片，便好奇它現在的價值有多少？畫面曝光也掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書《爆系知識家》上提問，「剛剛整理櫃子發現了一盒人蔘片，完全沒拆封過，是真空包裝，但上面日期顯示是1993年包裝的，想請問各位這個人蔘還可以吃嗎？也想問這很貴嗎？」

▲原PO拍下人蔘片的證書以及外盒供內行人判斷。（圖／翻攝《爆系知識家》）
▲原PO拍下人蔘片的證書以及外盒供內行人判斷。（圖／翻攝《爆系知識家》）
畫面曝光立刻有內行跳出解答，「今天剛買，一兩400」、「沒有發霉沒有表面白色，基本上是可以吃，但是既然你打開了 就要冰起來了」、「如果是真貨天字一斤好幾萬」、「感覺跟老菜圃的黑金一樣....越黑越值錢...切片蔘的價格600g也要幾千元以上」、「老蔘片，這盒還有點價值的」、「建議去問老一點的藥房比較清楚，這個中醫師會跟你說不能吃因為過期了，老中藥房比較懂這個，也因為這個牌子沒有正官庄有名，所以才建議你找老一點的詢問」。

不過也有另一派人認為，「天字篸不會切片切好放真空」、「真空包裝值錢，拆開…應該不值錢了」、「要先看有沒有保存期限，沒保存期限有價値，切片蔘一般價值都不高，蔘類外包裝拆開就更不用說了」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
62%38%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
71.3%28.7%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
29.69%70.31%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.32%17.68%
2021-07-26-2021-07-29
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀