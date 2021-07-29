奧運史上游最慢！他「賽前才會游泳」　險溺斃卻獲滿堂彩

2020東京奧運開幕多日，游泳賽事上台灣「小蝶王」王冠閎男子200公尺蝶式16強止步無緣決賽，而台灣游泳好手王星皓今（28）200公尺混合式預賽出戰，也因2分0秒72的成績無法晉級準決賽，不過兩人也因為年紀尚輕就站上奧運殿堂，兩人在泳道的未來也備受期待。不過提到游泳賽事，奧運史上也有一名「史上游最慢的男人」，儘管成績不盡理想，但他奮鬥不懈的運動家精神卻吸引全場觀眾替他拍手叫好。

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根據《smh》、《Scroll.in》等外媒報導，來自赤道幾內亞的姆薩巴尼（Eric Moussambani）曾經在2000年雪梨奧運曾代表國家隊參賽，儘管赤道幾內亞當時人口僅有60萬人，甚至從沒有國人參加過奧運的游泳項目，他在得知奧委會為了讓發展中國家也能參加奧運而增設「外卡」名額後，立刻嘗試參加報名國家隊，最終更因男子組只有他一人報名而順理成章地拿到雪梨奧運門票。

▲姆薩巴尼（Eric Moussambani）曾創下「奧運史上游泳最慢成績」。（圖／美聯社）

不過成為國家代表隊的姆薩巴尼事實上擅長的運動是籃球，他甚至是直到奧運前9個月才成功學會游泳，無法像擁有一般選手專有的訓練資源，他只能在飯店的25公尺游泳池練習，指導他的教練則是會游泳的飯店員工，還規定他必須要早上五點到六點這一小時內練習，因為六點後就得開放給房客使用。

參加2000年雪梨奧運期間，他會特別觀察來自南非和美國的游泳選手的肢體動作，甚至向他們提出問題，而他當時因為只身穿二手商店買來的毛巾與短褲，是一名南非教練看不下去提供他泳裝與護目鏡，才避免他因服裝不合規定遭取消資格。

▲姆薩巴尼在賽前不會游泳，只能抓緊時間勤加練習代表國家登上奧運殿堂。（圖／美聯社）

而比賽當天他與來自奈及利亞與塔吉克的選手分在同組，到了現場看見50公尺長的泳池後才發現賽道比他平常練習的大上不少，這才得知國家隊原以為替他報名的是50公尺自由式，實際上卻是100公尺自由式，但因為其他2名選手搶跳失去資格，他只能以訓練8個月的實力，在只有一人的泳道上向全世界觀眾展現成果。

雖然他花了1分52秒72才游完全程，沒有超過1分10秒的晉級標準，甚至在最後25公尺體力透支，不僅換氣不順速度也愈來愈慢，最後成功游完全程的他創下「奧運史上最慢成績」也因為不放棄的毅力贏下了全場觀眾的掌聲和歡呼。這20年來他雖然並沒有繼許參加奧運，但如今卻成了赤道幾內亞游泳的象徵，不僅是個天然氣公司工程師，更在2012年開始擔任赤道幾內亞的奧運游泳團教練，100公尺對現在的他來說已經是小菜一碟了。（編輯：楊智傑）