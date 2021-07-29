高端是好疫苗嗎？侯友宜：國產疫苗是科學、不是政治

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鄭宇恩則批評劉和然在許多議題上都是雙標，如嗆國人不在乎陳時中是否睡不著，但認同侯友宜關心第一線基層睡不著，甚至中央準備微解封時，劉和然拋出令出不行的言論，根本就是侯友宜扮白臉、劉和然扮黑臉；侯友宜說，事實該說就說，事情該做就做，就事論事，大家觀點不一樣，但權責要很清楚。
至於侯友宜對中央喊話「不要刁難企業購買疫苗說法」，周雅玲質詢侯友宜，「難道不知道台灣在國際上的處境嗎？中國的打壓嗎？」侯友宜指出，這是一個態度問題，有人要幫忙，我們要感謝，而不是要人填一堆表格，政府會有很多的考慮，但態度一定要積極，有困難就說清楚。
周雅玲質詢侯友宜，國產高端疫苗是好疫苗嗎？不知道市長對於國產疫苗信心度？侯友宜強調，疫苗是一個人自己健康的選擇方式，每個疫苗一定要很清楚、公開透明告訴國人，國產疫苗是科學、不是政治，他不是專家，希望公開透明，讓疫苗在國際上通用，而非他個人認同與否。
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