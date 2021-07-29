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高端是好疫苗嗎？侯友宜：國產疫苗是科學、不是政治

▲侯友宜強調，國產疫苗是科學、不是政治，他不是專家，希望公開透明，讓疫苗在國際上通用，而非他個人認同與否。（圖／記者陳志仁攝，2021.07.28）
▲侯友宜強調，國產疫苗是科學、不是政治，他不是專家，希望公開透明，讓疫苗在國際上通用，而非他個人認同與否。（圖／記者陳志仁攝，2021.07.28）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-29 00:17:59

台灣目前的疫苗數量不足，新北市長侯友宜多次向中央喊話，不要刁難企業協助購買疫苗；民進黨新北市議員周雅玲28日在總質詢時反問侯友宜，「不知道台灣在國際上的處境嗎？中國的打壓嗎？」侯友宜表示，這是態度問題，而不是要求填表格來申請。

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新北市議會今日下午由民進黨新北市議會黨團進行市政總質詢，周雅玲質疑，27日已邀副市長劉和然到議會備詢，「為何沒來？」侯友宜回應，3位副市長有輪流到議會備詢，總質詢由市長來就可以；周雅玲反問侯友宜，「劉和然最近的所言所為，是否為你授權？」侯友宜說，謝謝關心，我們好好努力一起做事。

鄭宇恩則批評劉和然在許多議題上都是雙標，如嗆國人不在乎陳時中是否睡不著，但認同侯友宜關心第一線基層睡不著，甚至中央準備微解封時，劉和然拋出令出不行的言論，根本就是侯友宜扮白臉、劉和然扮黑臉；侯友宜說，事實該說就說，事情該做就做，就事論事，大家觀點不一樣，但權責要很清楚。

至於侯友宜對中央喊話「不要刁難企業購買疫苗說法」，周雅玲質詢侯友宜，「難道不知道台灣在國際上的處境嗎？中國的打壓嗎？」侯友宜指出，這是一個態度問題，有人要幫忙，我們要感謝，而不是要人填一堆表格，政府會有很多的考慮，但態度一定要積極，有困難就說清楚。

周雅玲質詢侯友宜，國產高端疫苗是好疫苗嗎？不知道市長對於國產疫苗信心度？侯友宜強調，疫苗是一個人自己健康的選擇方式，每個疫苗一定要很清楚、公開透明告訴國人，國產疫苗是科學、不是政治，他不是專家，希望公開透明，讓疫苗在國際上通用，而非他個人認同與否。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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