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韓國家人看奧運吐「心酸一句話」！2萬網共鳴：快哭出來

▲《台灣妞韓國媳》和婆家一起觀看奧運，她無意間「一句話」，卻讓在場親戚瞬間安靜。（圖／體育署提供）
▲《台灣妞韓國媳》和婆家一起觀看奧運，她無意間「一句話」，卻讓在場親戚瞬間安靜。（圖／體育署提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-29 07:08:33｜2021-07-29 08:55:51

東京奧運比賽中，中華隊選手表現相當出色，不過遠嫁到南韓的台灣部落客《台灣妞韓國媳》在臉書分享，近日在婆家吃晚餐時，和婆家一起觀看奧運，沒想到她無意間「一句話」，卻讓在場親戚瞬間安靜，最後小姑跳出來說「天啊！這實在太悲傷了」，貼文引發2萬台人共鳴。

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《台灣妞韓國媳》提到「那天在婆家吃晚餐搭配奧運，韓國對上的一個國家，韓文霹靂長，然後我們都沒有人知道那是哪個國家」，她強調「我真的念很慢很久，都還是猜不出來是哪一國」。

這時，韓國的家人也在說不知道是哪個國家，不僅名字第一次聽到，國旗也是第一次看到，她忍不住小聲地說「그래도 국기가 있네（那也還是有用國旗）」，一語讓婆家的人瞬間安靜，然後小姑就說「天啊！這實在太悲傷了」。

▲《台灣妞韓國媳》和婆家一起觀看奧運，她無意間「一句話」，卻讓在場親戚瞬間安靜。（示意圖／體育署提供）
▲《台灣妞韓國媳》和婆家一起觀看奧運，她無意間「一句話」，卻讓在場親戚瞬間安靜。（示意圖／體育署提供）
《台灣妞韓國媳》感慨道「今年奧運我身邊的朋友，包含我自己眼淚特別多，可能疫情、可能很久沒回家、可能台灣選手表現太精采，也可能單純運動精神就是很容易讓人感動，總之今年眼淚特別多啊啊啊！」

貼文曝光，隨即吸引2萬多名網友按讚回響，紛紛回應「我們繼續努力，有一天會掛上美麗的國旗」、「看到郭婞淳站上金牌獎台，升起奧運會旗跟會歌，有一種驕傲卻也同時參雜了一絲悲哀的情緒」、「真的，一邊聽著國旗歌，一邊想說如果是國旗有多好」、「真的，好想看見我們的國旗」、「天啊，這句話害我差點哭出來」。（編輯：賴詠璿）

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