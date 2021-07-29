威力彩飆9.2億！專家分析：做「7種夢」財運佳　富貴有餘

台灣彩券26日晚間開出第110059期威力彩獎號，頭獎仍未開出，已連續34槓，下期頭獎金額將累積至9.2億元，開獎日期就在今（29日）晚。對此，帥哥命理師湯鎮瑋透過多年命理解夢經驗分析，如果做了「這7種夢」的其中1種，代表財運不錯。

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夢見自己或他人過世





夢見自己或還活著的朋友過世，代表你的財產會越來越多，是一切順利的吉兆，也表示你將有好財運。若在夢中對方或自己有交待任何事情或留下什麼話，你一定要記住，並馬上去做，將會有意想不到的驚喜出現。





夢到正在照鏡子或鏡子破裂





夢見在照鏡子，表示會有遠方的消息傳來，至於是凶是吉，要看鏡中的影像如何。如果鏡中影像是正常、清晰且明亮的，代表好兆頭；如果鏡中影像是模糊、醜陋的，暗示可能會有災難或不吉利的事降臨。而若是夢中鏡子是破裂的，表示近日感情關係不穩定，甚至有決裂分離的可能。





夢到蜈蚣





「蜈蚣咬人壽命吉」，夢到蜈蚣表示你身邊將會有賺錢的機會，要想辦法抓住這些機會。而如果在夢中被蜈蚣螫了，表示你會得到應有的利益。





夢到蛇





現實中很多人都超怕蛇，有些人甚至被恐怖的經歷驚醒，蛇代表內心深處的恐懼，缺乏安全感，容易產生焦慮情緒，此外，夢到蛇時，大多都是表示性愛關係，有性需求的象徵，也有嫉妒心不斷增高的警告。另一方面，夢到蛇也是「財運上升」的象徵，而蛇逃走則有金錢上的損失。如果夢到把蛇打死，則是大吉夢，代表最近雖然碰上不少難題，但都能夠迎刃而解。





▲帥哥命理師湯鎮瑋透過多年命理解夢經驗分析，如果做了「這7種夢」的其中1種，代表財運不錯。（示意圖／取自pixabay）

夢見魚





魚兒線條優美，在水裡靈活遊動，象徵著順利和喜慶，夢見魚是「富貴有餘」的徵兆，尤其是古代的解夢書中，都把夢見魚與財富結合在一起，如「夢人給魚，百事通」、「夢見井中有大魚，得財」等，代表豐衣足食、吉祥發財。





夢到觀音菩薩





夢到觀音菩薩是吉祥與幸福的象徵。觀世音被認為是救苦救難的菩薩，有菩薩即有福，說明你最近要轉運福氣臨門了，但不管怎樣，萬事都有因果，積德行善的人才會有好報，現在就算福氣來了還是要行善，否則福報享盡了厄運就將至。





夢到數字或尾數是6





夢到「數字6」代表最近金錢運還不錯，生意或客戶主動上門，有一筆收入進來，但要記得保管好，做一些妥善規畫，千萬不可一開心就隨便亂花錢，把這筆錢敗光光，得不償失。（編輯：許苡晴）





※民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。



