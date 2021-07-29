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戴資穎到底有多強？對手「1句話」吐出心情　陸網也服了

▲戴資穎以3勝全勝、小組第1晉級東京奧運羽球女單8強，下戰將對上泰國一姊拉差諾·依瑟儂（Ratchanok Intanon）。（圖／美聯社）
▲戴資穎以3勝全勝、小組第1晉級東京奧運羽球女單8強，下戰將對上泰國一姊拉差諾·依瑟儂（Ratchanok Intanon）。（圖／美聯社）

編輯中心/綜合報導

2021-07-29 09:51:54｜2021-07-29 09:51:59

世界球后戴資穎昨（28）日進行羽球女單小組賽最後一戰，以25分鐘直落2擊敗法國華裔選手齊雪霏，這也是戴資穎第三場的勝利，直接晉級8強，也刷新自己奧運最佳個人紀錄，而戴資穎的優異表現，也讓大陸網友紛紛刮目相看，直呼「小戴真的有點強呀！」

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戴資穎昨日面對法國前中國籍選手齊雪霏，僅以25分鐘直落2（21比10、21比13）橫掃對手，賽後讓齊雪霏接受媒體訪問時也苦嘆「我真的已經盡力了，但一切太難了！」而端看戴資穎這三場比賽，每場都是用「秒殺」的方式擊敗對手，包括對戰瑞士選手僅花25分鐘、對決越南選手也是39分鐘，都是直落二勝出。

▲戴資穎（圖／Badminton
▲戴資穎以3局全勝、小組第1晉級東京奧運羽球女單8強。（圖／Badminton photo提供）
而不僅我國民眾感到讚嘆，大陸網友也紛紛表示「有回放帶嗎？怎麼泡個咖啡回來比賽就打完啦」、「小戴比賽回放哪裡看啊，怎麼一下就沒了」、「戴資穎真的是有硬實力」、「三場近乎完美的秒殺，這8強進得值得呀」、「小戴下一場什麼時候？這次可要準時收看.....不然一下就沒了」、「不得不佩服戴資穎的秒殺賽事」。

而戴資穎進擊8強賽事後，下一場賽事將對上泰國「一姐」拉差諾·依瑟儂（Ratchanok Intanon），過去兩人的對戰紀錄，戴資穎以15:14領先，而且最近6次交手她取得5勝1敗的領先，然而此戰仍舊就不可大意，因為Intanon在過去對上小戴的比賽，常常擁有優勢。（編輯：張嘉哲）

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