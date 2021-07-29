各縣市傳出疫苗不足 侯友宜：中央地方一條心把落差補足
中央宣布第四輪的疫苗施打，各縣市卻傳出疫苗不足，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中28日指出，這次預約比前兩輪更踴躍，導致疫苗的配發出現空窗期；對此，新北市長侯友宜今（29）日回應，中央與地方一條心，把疫苗接種過程中的落差補足。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-29 10:34:15
侯友宜指出，疫苗接種的過程中，中央與地方都希望讓民眾順利平安、快速的接種疫苗，但在中央提供疫苗當下，地方執行上難免會碰上一些的困難及挑戰，這些困難跟挑戰都適時的反映給中央，讓中央知道疫苗的接種過程中，會有一些的落差；只要中央跟地方一條心的把落差補足，能夠快速安心的讓民眾樂於來接種疫苗。
侯友宜28日在市政會議表示，新北預計7月底就會打完現有疫苗，8月1日至4日暫停施打疫苗，請中央配算要精準，否則民眾若收到簡訊通知卻打不到，引發各界的熱議；但遭民進黨籍新北市議員鄭宇恩批評，新北在玩數字遊戲，從一開始就放「疫苗不夠」的消息，其實前幾輪打完後，疫苗還是有剩，若疫苗不夠，不論是立委、市議員都會跳腳。
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