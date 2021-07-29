COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

各縣市傳出疫苗不足　侯友宜：中央地方一條心把落差補足

▲新北市長侯友宜今（29）日指出，中央與地方一條心，把疫苗接種過程中的落差補足。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（29）日指出，中央與地方一條心，把疫苗接種過程中的落差補足。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-29 10:34:15

中央宣布第四輪的疫苗施打，各縣市卻傳出疫苗不足，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中28日指出，這次預約比前兩輪更踴躍，導致疫苗的配發出現空窗期；對此，新北市長侯友宜今（29）日回應，中央與地方一條心，把疫苗接種過程中的落差補足。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜指出，疫苗接種的過程中，中央與地方都希望讓民眾順利平安、快速的接種疫苗，但在中央提供疫苗當下，地方執行上難免會碰上一些的困難及挑戰，這些困難跟挑戰都適時的反映給中央，讓中央知道疫苗的接種過程中，會有一些的落差；只要中央跟地方一條心的把落差補足，能夠快速安心的讓民眾樂於來接種疫苗。

侯友宜28日在市政會議表示，新北預計7月底就會打完現有疫苗，8月1日至4日暫停施打疫苗，請中央配算要精準，否則民眾若收到簡訊通知卻打不到，引發各界的熱議；但遭民進黨籍新北市議員鄭宇恩批評，新北在玩數字遊戲，從一開始就放「疫苗不夠」的消息，其實前幾輪打完後，疫苗還是有剩，若疫苗不夠，不論是立委、市議員都會跳腳。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
64.52%35.48%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
70.9%29.1%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
29.36%70.64%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.41%17.59%
2021-07-26-2021-07-29
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
這次奧運台灣達成的新里程碑中，哪個最讓你感動？

這次奧運台灣達成的新里程碑中，哪個最讓你感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀