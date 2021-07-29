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奧運選手返台竟送泡麵？跆拳道女神一開箱　眾驚：有誠意

▲在東京奧運奪下獎牌的柔道「男神」楊勇緯、跆拳道正妹羅嘉翎28日返抵國門。（體育署提供）
▲在東京奧運奪下獎牌的柔道「男神」楊勇緯、跆拳道正妹羅嘉翎28日返抵國門。（體育署提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-29 11:08:57

東京奧運表現亮眼的舉重、柔道、跆拳道、輕艇等團隊昨（28）日回國，受到民眾歡迎，尤其摘銀的柔道男神楊勇緯以及奪銅跆拳道女神羅嘉翎更備受矚目，而回國後相關單位也將安排選手進行隔離或是自主健康管理，政府也在旅館提供了「台灣糕點禮盒、家鄉味泡麵6碗、環保餐具組、藍芽小音響，必勝加油巾」等物，不過也引發網友質疑「奧運選手回國送什麼泡麵.....」引發討論。

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一名網友在PTT貼文指出「是防疫旅館沒幫忙準備吃的還是怎麼回事？征戰回國的選手送泡麵? 送些沒必要的東西幹嘛啊？這是什麼操作 」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的在搞笑，奪牌回來吃泡麵」、「真的不要再鬧了....很瞎」、「看不懂啥用意+1」。

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▲網友熱議東奧選手返台後，政府致贈禮包內容物，因為有泡麵引發討論。（圖/蘇貞昌臉書）
而根據行政院長蘇貞昌臉書貼出的照片，內容物確實有糕點禮盒，也有兩款不同的泡麵各三碗等物，蘇貞昌也表示「防疫旅館也特別提供了台灣水果與蛋糕，慰勞他們的辛勞」；而昨晚抵達旅館的跆拳道女神羅嘉翎也在晚間於IG開箱該禮包，拿到「糕點禮盒以及來一客泡麵3碗以及超夯的維力炸醬麵3碗」等等，羅嘉翎也表示「泡麵看起來好好吃，還有親筆手寫祝賀信」，並感謝大家的關心，顯得十分高興。

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▲跆拳道女神羅嘉翎開箱政府送的防疫禮包，內容物讓她感到非常開心。
羅嘉翎的開箱照隨後也被傳回PTT，不少網友紛紛表示「在國外比賽這麼多天，吃到家鄉泡麵就是懷念！」、「維力炸醬麵啊啊！好吃」、「來一客跟維力炸醬麵耶，真的好家鄉味」、「泡麵其實很實用，三餐以外肚子餓也可以吃，很棒好嗎」、「本來就有供餐了，這種就額外點心，一堆人在那邊亂嗆，不懂」、「哇！親筆信+維力真的很有誠意了！滿滿溫暖」。（編輯：張嘉哲）

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