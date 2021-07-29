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疫苗不足？新北聯醫被爆免預約打疫苗　侯友宜：符合資格

▲彭佳芸秀出照片說，排隊的隊伍一直維持1000人左右，每人間隔不要說1.5公尺，可能連15公分都不到。（圖／新北市議員彭佳芸提供）
▲彭佳芸秀出照片說，排隊的隊伍一直維持1000人左右，每人間隔不要說1.5公尺，可能連15公分都不到。（圖／新北市議員彭佳芸提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-29 11:47:42｜2021-07-29 11:52:37

新北市長侯友宜28日拋出「疫苗不足」的消息，卻遭綠營民代批評疫苗數還有剩，新北在玩數字遊戲；新北市議員彭佳芸今（29）日質疑，市長故意在媒體上放話疫苗不足，但同一時間又開放50歲以上的民眾，免預約直接到新北市立聯合醫院三重院區施打。

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▲新北市議員侯友宜回應，這些是50歲以上的類別，都符合中央施打的資格，施打疫苗還是必須要預約。（圖／記者陳志仁攝，2021.07.29）
▲新北市議員侯友宜回應，這些是50歲以上的類別，都符合中央施打的資格，施打疫苗還是必須要預約。（圖／記者陳志仁攝，2021.07.29）
侯友宜回應，這些是50歲以上的類別，都符合中央施打的資格，施打疫苗還是必須要預約；不過，因為有部分的長輩不會使用電腦，區政系統才會協助造冊到醫院施打，可能部分的里長心急，所以在未造冊完就廣播要民眾施打，醫院也想把事情做好，才出現昨日的狀況。

新北市議會今日舉行市政總質詢的議程，疫苗數量的議題也成為關注焦點；彭佳芸指出，三重昨日最大的事情，就是新北突然宣布50歲以上的民眾，免預約可以直接到新北市立聯合醫院三重院區接種疫苗，讓整個三重瘋狂起來，不論有預約或沒預約的民眾通通跑去排隊，且市府也沒有做好相關的防疫措施。

彭佳芸秀出照片說，排隊的隊伍一直維持1000人左右，每人間隔不要說1.5公尺，可能連15公分都不到，市府好不容易建立預約、免排隊、保持社交安全距離的疫苗施打原則「直接破功」；市長在媒體上放話疫苗不足，8月1日至4日暫停預約施打，很多經預約的民眾擔心打不到，都冒險衝去排隊。

彭佳芸反問，原來提供民眾服務的里長協助系統、公所協助電話預約系統，沒有發揮作用，且昨日卻突然開放免預約的施打方式，不僅造成群聚的風險，也沒做好現場人流的管制；此舉也對於乖乖預約的人不公平，恐讓民眾搞不清楚未來打疫苗需不需要預約，希望能夠檢討改進。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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