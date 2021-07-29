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台灣房價要打幾折才合理？網揭「2關鍵」：找回居住正義

▲一名網友在PTT詢問大家「台灣的房價要打幾折才會回歸正常？」引來鄉民點出「2大關鍵」。（圖／取自pixabay）
▲一名網友在PTT詢問大家「台灣的房價要打幾折才會回歸正常？」引來鄉民點出「2大關鍵」。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-29 12:02:23

買房是許多人共同的夢想，不過，台灣房價普遍偏高，許多民眾都飽受其擾，想買房卻無能為力，就算努力賺錢，也不見得能存到頭期款。然而，近日有網友就在PTT發問「台灣的房價要打幾折才會回歸正常？」引來不少鄉民點出「2大關鍵」，認為如此才有望找回那麼一點居住正義。

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原PO在PTT八卦板發文表示，台灣人經濟火車頭-房地產，被大家說都是惡意炒作出來的，全民炒房可謂世界奇蹟，連鄉下都能看到千萬級的房子，他並好奇詢問大家「台灣的房子究竟要打幾折 才會是正常國家該有的樣子？肥肥我猜兩折，一千萬的中古透天真正價值兩百萬，有沒有八卦？」

▲網友在PTT討論「台灣房價要打幾折才會回歸正常？」（圖／翻攝自PTT）
▲網友在PTT討論「台灣房價要打幾折才會回歸正常？」（圖／翻攝自PTT）
話題一出，立刻掀起熱論，網友紛紛留言「台北市6折，認真」、「一折好嗎，看看現在通膨跟薪水...」「理論一折，實際上九折就一堆人衝了，難跌」、「認真回，4折」、「真的恐慌性下跌，三折你也不買」、「趨勢是只會繼續漲材料人工土地，我自己都很後悔前年沒硬撐一下買房。想觀望一下就沒機會了」、「最貴的是土地，然後營建加上去，人事加上去」、「超過平均月收入30％房貸繳30年房子都不正常」、「看地段，越蛋黃打越多折（至少5折才合理）」。

另也有人認為「提高薪資」及「稅制問題」才是重點，「房屋稅、地價稅要漲一百倍才有用」、「薪資提高，房價打下去，雙管齊下」、「提高薪資所得，才是正解」、「重點是課稅基礎，成本低，打1折都會長回來」、「提高囤房稅阿，居住正義可能才稍微有點希望」、「囤房稅要課多一點，逼出空屋」。（編輯：許苡晴）

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