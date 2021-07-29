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女衝面試沒被錄取！人資卻破天荒懇求「一事」：這新玩法

▲一名女網友面試完後被通知不被錄取，然而人資卻懇求她一件事，讓她十分困惑。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲一名女網友面試完後被通知不被錄取，然而人資卻懇求她一件事，讓她十分困惑。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-29 12:21:29

公司在徵求需要的人才時，除了會根據求職者的能力特質和條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇關鍵之一。不過，就有一名女網友指出，到某間公司面試卻被沒被錄取，但人資卻懇求她一件事，讓她傻眼詢問「可以問一下有人有這方面經驗嗎？」

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原PO於《Dcard》上發文，表示之前面試一間公司，人資告知她沒有被錄取，但話鋒一轉，卻希望原PO能和公司合作，幫助一些公司的事務，期盼她能接案。遇到這種奇特的狀況，就讓她不解詢問「可以問一下有人有這方面經驗嗎⋯⋯我不是很懂為什麼公司不錄取我，但卻又希望跟我合作接案」。

▲女網友表示，雖然不被公司錄取，但公司卻希望她與公司合作、接案。（圖／翻攝Dcard）
▲女網友表示，雖然不被公司錄取，但公司卻希望她與公司合作、接案。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光，就引來不少網友討論，「接案子通常可以收比較貴吧！我蠻喜歡接案合作的哈哈，我是做設計，一張圖接案子收600-1000，但到公司上班，一天才快2000，就要趕很多圖」、「接了當作經驗也不錯」。

不過，就有行家揭開真相，解釋「省成本、慣老闆。也好接案合作自己開價，但麻煩就是最好有公司行號避免逃漏發票稅，很麻煩！」、「不用理他，很多都用這招省人事成本，這樣就不用付妳月薪啊！又可以多一個人做事、比稿之類的，不用白不用，反正免費，他會說得很好聽，有什麼抽成之類的，什麼新玩法blablabla，到最後妳什麼都拿不到，浪費一堆時間，每次遇到這種人，都想一巴掌拍死他」。（編輯：陳雅雲）

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