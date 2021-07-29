會支持家人當體育選手嗎？網搖頭揭「社會現實」：很痛苦
東京奧運的賽事如火如荼進行中，全台瘋奧運，每當中華健兒出賽時網友都會一齊集氣加油，若傳回捷報更是街頭巷尾都在互道恭喜。不過就有網友好奇詢問，「會支持家人當職業選手嗎？」問題一出引發熱議，許多人都點出台灣社會現實的一面，直呼「台灣體育環境很不友善！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-29 14:27:25
原PO在PTT發文指出，這陣子全世界都在瘋奧運，台灣也是一樣，原PO更認為優秀的職業運動選手現在獲得的評價普遍很高，「在台灣的社會地位也很好」，和以前運動員所面臨的環境已大不相同，「一般大眾對於台灣運動選手，可說是極度的尊崇和佩服」。
於是原PO最後請教鄉民們，如果你的家人或小孩想要走上職業的體育選手這條路，「大家會願意支持和鼓勵嗎？還是說希望他們把運動當興趣就好，有空去打一下當消遣就好，不要拿來當工作呢？」
問題曝光掀起討論，但許多網友抱持反面立場，直言「目前台灣長輩觀念還是太保守」、「大部分的國手都是家裡相關背景，有多少是一般上班族父母、國手小孩的？」、「台灣人4年瘋一次，一個月後就遺忘了」、「沒幾個人家裡有辦法支撐培養」、「我還是不會支持」、「當然是不支持但是他拿金牌就是家族之光」、「家裡沒錢叫他好好讀書比較實在」、「練體育比讀書還花錢」。
不過也有網友認為，「如果小朋友想要，不會阻止」、「順其自然啦，有能力就去做啊」、「先讓他們當興趣玩玩看」、「適性發展，孩子的靈魂是自由的」。（編輯：倪浩軒）