寵毛大使／辛卡米克霸氣收編浪貓　成為喵奴竟是鄰居牽成

以不折不扣的貓奴視角，幽默畫出與貓咪們喜怒哀樂相處日常，又萌又有梗的風格、在網路上受到廣大的粉絲喜歡。寵毛網一行人走進辛卡米克的住家，映入眼簾滿牆的模型公仔收藏、滿地的貓抓板玩具，迎面而來打招呼的親人貓咪，一名戴著粗框眼鏡臉上掛著笑容的高大男子，正是風靡貓奴圈的人氣插畫家「辛卡米克」本尊！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲辛卡米克親切邀請寵毛網探訪他跟貓咪的真實日常。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

× ▲辛卡米克親切邀請寵毛網探訪他跟貓咪的真實日常。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

辛卡米克現在養了人生第七隻貓，每隻都是領養或是從朋友那收編，貓奴的生活是他畫圖的靈感來源。其實他在網路創作漫畫初期，雖然喜歡貓但並沒有付諸於行動去養，因為喜歡羊駝的關係，當初只是開玩笑心想：「以後如果養三隻貓，就要取阿草阿尼阿馬，合起來就是草尼馬！」。





▲辛卡米克成為喵奴後，畫出許多讓飼主感同身受的有趣圖文。（圖／辛卡米克授權）

× ▲辛卡米克成為喵奴後，畫出許多讓飼主感同身受的有趣圖文。（圖／辛卡米克授權）

後來因鄰居無心的一句話刺激到、才突然讓他改觀養貓！想知道辛卡米克踏入貓奴的原委？更多精采的內容請鎖定寵毛推出的《寵毛大使》， 歡迎追蹤《寵毛網》及粉絲團、Youtube頻道、與Podcast，掌握最新動態。（編輯：楊釆蓉）











◆《寵毛大使》 Podcast：https://bit.ly/323VB5t

◆《寵毛大使》系列報導：https://bit.ly/3g6WnoV



