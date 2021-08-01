COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

寵毛大使／辛卡米克霸氣收編浪貓　成為喵奴竟是鄰居牽成

▲人氣插畫家辛卡米克抱著領養的第七隻浪貓「淇淇」，跟寵毛網侃侃而談成為貓奴的故事。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）
▲人氣插畫家辛卡米克抱著領養的第七隻浪貓「淇淇」，跟寵毛網侃侃而談成為貓奴的故事。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

文/寵毛網

2021-08-01 15:00:00

以不折不扣的貓奴視角，幽默畫出與貓咪們喜怒哀樂相處日常，又萌又有梗的風格、在網路上受到廣大的粉絲喜歡。寵毛網一行人走進辛卡米克的住家，映入眼簾滿牆的模型公仔收藏、滿地的貓抓板玩具，迎面而來打招呼的親人貓咪，一名戴著粗框眼鏡臉上掛著笑容的高大男子，正是風靡貓奴圈的人氣插畫家「辛卡米克」本尊！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲辛卡米克親切邀請寵毛網探訪他跟貓咪的真實日常。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）
▲辛卡米克親切邀請寵毛網探訪他跟貓咪的真實日常。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）
 

辛卡米克現在養了人生第七隻貓，每隻都是領養或是從朋友那收編，貓奴的生活是他畫圖的靈感來源。其實他在網路創作漫畫初期，雖然喜歡貓但並沒有付諸於行動去養，因為喜歡羊駝的關係，當初只是開玩笑心想：「以後如果養三隻貓，就要取阿草阿尼阿馬，合起來就是草尼馬！」。 

▲辛卡米克成為喵奴後，畫出許多讓飼主感同身受的有趣圖文。（圖／辛卡米克授權）
▲辛卡米克成為喵奴後，畫出許多讓飼主感同身受的有趣圖文。（圖／辛卡米克授權）
 

後來因鄰居無心的一句話刺激到、才突然讓他改觀養貓！想知道辛卡米克踏入貓奴的原委？更多精采的內容請鎖定寵毛推出的《寵毛大使》， 歡迎追蹤《寵毛網》及粉絲團、Youtube頻道、與Podcast，掌握最新動態。（編輯：楊釆蓉）

 

◆《寵毛大使》 Podcast：https://bit.ly/323VB5t 
◆《寵毛大使》系列報導：https://bit.ly/3g6WnoV 



關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.11%6.89%
2021-07-30-2021-08-02

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
21.48%78.52%
2021-07-30-2021-08-02

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.91%37.09%
2021-07-30-2021-08-02
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀