疫苗護照關乎限制人權　陳時中：不同於接種證明需討論

各國都在拚疫苗接種速度，希望能回歸正常生活，另外也期待恢復觀光、商務等跨國往來需求，指揮中心指揮官陳時中曾表態，要以雙邊認證的方式進行，今（29）日再被問到「疫苗護照」的規劃進度，陳時中澄清，用有無疫苗護照來當作准與不准、或是否開放通行的方式，這是針對未施打對象的人權限制，有相當的討論空間。





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台灣疫苗覆蓋率超過30%，降級解封有望回歸日常生活，不過針對國際間的往來，未來的「疫苗護照」如何規劃也成為關注重點，陳時中今日澄清， 運用有無施打疫苗的護照，當作某種行為准不准或通行證方式，還有很多需要討論。





陳時中近一步說明，如果談的是疫苗的證明，現在的接種黃卡就已經足夠，「但大家覺得黃卡運用上不方便，萬一出國需要使用，如何跟國際國家對接，因此要研究資訊化，不是研究怎麼用，這是一個證明，至於怎麼用要根據未來的情況規劃。」





陳時中強調，「如果要把疫苗施打證明當作通行證，那是很需要思考的，因為沒有打疫苗的人，就會有權利上的限制，有相當討論的空間。」





▲新冠肺炎本土感染爆發累計確診14322例。（圖／NOWnews製表）