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林昀儒激戰樊振東！微博熱搜衝第二　陸網震驚：不容小覷

▲林昀儒今（29）日出戰男單四強，對上世界第一中國選手樊振東，雙方激戰到第七局，可惜林昀儒以3：4落敗，但出色表現就連中國網友和央視主播也不得不狂讚「林昀儒的超高水準發揮，給我們留下深刻印象」。（圖/美聯社/達志影像）
▲林昀儒今（29）日出戰男單四強，對上世界第一中國選手樊振東，雙方激戰到第七局，可惜林昀儒以3：4落敗，但出色表現就連中國網友和央視主播也不得不狂讚「林昀儒的超高水準發揮，給我們留下深刻印象」。（圖/美聯社/達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-07-29 16:58:53｜2021-07-29 17:00:59

東奧桌球賽事由我國19歲桌球小將林昀儒今（29）對上世界第一中國球王樊振東，雙方互有攻勢你來我往，激戰程度讓全台不少民眾都捏了把冷汗，可惜第七局林昀儒以8：11敗陣，但也挺進銅牌戰。而他對上中國球王仍發揮出色表現，也讓中國網友不得不狂讚「小林超水平發揮，反手拍絕了」，央視主播更坦言「林昀儒的超高水準發揮，給我們留下深刻印象，未來十年依舊會是國乒的主要對手」。

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本場四強賽林昀儒可謂打出史詩級一戰，在奧運賽事利用拿手「反手擰」的實力也讓比賽稱得上是勢均力敵，就連樊振東在賽後也佩服直言「這就是他的打法特點，非常有壓力、威脅，他發揮非常好，展現很高的水準」。

▲大陸球王樊振東在東京奧運4強戰擊敗林昀儒。（圖／美聯社／達志影像）
▲大陸球王樊振東在東京奧運4強戰擊敗林昀儒。（圖／美聯社／達志影像）
而這場賽事在中國由央視轉播，不僅官方特別關注，主播接連稱讚林昀儒的表現有著超高水準，賽評也稱樊振東的打法是「以暴制暴」，彰顯雙方互不相讓的打法，而微博上這句「樊振東以暴制暴」的關鍵字也瞬間登上熱搜排行第二，有不少中國網友替世界球王加油外，也紛紛稱讚林昀儒打得精彩「小小林也很強很精彩的一場比賽恭喜小胖挺進決賽」、「真正的高手：林昀儒」、「林昀儒實力不容小覷」、「樊振東牛！這個小將也有點東西，很膠著的一局，能跟樊振東打成這樣，也很厲害」、「小林日後必成大器啊」。

▲（圖／翻攝自微博）
▲球王樊振東對上林昀儒的戰役也竄上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）
事實上，林昀儒雖然與金牌擦肩，但挺進銅牌戰也是他奧運生涯個人賽最佳紀錄，創下台灣最年輕就打入四強的選手，也追平桌球教父莊智淵的成績，而與樊振東雙方激戰7局，也是世界球王這幾天來唯一打滿的一場賽事，相信未來林昀儒能夠繼續在國際賽事上發揮更強實力，展露光芒。（編輯：楊智傑）

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