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房市／南屯餘屋量居台中之冠　房價反而漲

▲南屯區待售餘屋量雖大，但受鋼性需求支撐，沒造成太大賣壓。（圖／NOWnews資料照片）
▲南屯區待售餘屋量雖大，但受鋼性需求支撐，沒造成太大賣壓。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-07-30 08:00:00

內政部公布台中市各區新建餘屋（待售）住宅宅數，以南屯、北屯、西屯等三大屯區高居前三名。一般來說，待售住宅宅數多，可能造成賣壓，進而影響市場行情，但以南屯區為例，資料卻顯示，價格呈現逐步攀升；在地房仲說明，南屯的確有龐大住宅供給量，但因產品別多元，且擁有人口紅利，較不易構成賣壓。

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內政部定義，新建餘屋（待售）住宅由「當季新增的待售住宅」以及「前季累計還未售出的住宅」兩部分所構成，泛指建物完成第一次登記之後，還沒有移轉紀錄的住宅，同時也會依照其用電度數、屋齡，一併作為判斷基準。要注意的是，新建餘屋（待售）住宅未必代表「賣不掉」，而是指該時間點「正在銷售」，也就是說，若一地在某時期推案量大，就可能讓新建餘屋（待售）住宅宅數較多。

統計至2020年第二季，台中市新建餘屋（待售）住宅宅數以三大屯區最多，尤其南屯區這幾季都維持在1700宅以上。不過，根據信義房屋企研室分析實價登錄資料，近年南屯區無論住宅交易平均總價、平均單價，都是越來越高，顯然餘屋量並未對抑制房價。

對此，信義房屋南屯店店長杜得琳分析，南屯雖有大量新案推出，加上本就有的中古屋，整體供給量大，但因地理位置、交通機能、工作機會等多重優勢，也能吸引人口移入，帶來龐大人口紅利，進而支撐房市買氣；再加上近期不動產市場受惠於利率低、熱錢多等因素，「餘屋量較不會構成賣壓」，交易價量甚至持續被推升，餘屋能夠穩定被去化。

杜得琳進一步指出，疫情微解封之後，原先停滯的看屋量、交易量，幾乎已復甦至5月13日疫情爆發前的水準，價格部分，由於疫情影響時間不算太長，也沒有明顯波動。

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民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
100%0%
2021-07-30-2021-08-02

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
66.67%33.33%
2021-07-27-2021-07-30
您認為高嘉瑜協助禾馨診所向北市府索討疫苗，這是施壓還是轉達陳情？

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