北市開放餐廳內用？柯文哲：最快明天決定下週二是否開放

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，防疫指揮中心日前也宣布下降至二級警戒。不過雙北地區因為還有些許疫情，暫不開放餐飲業內用。而針對開放內用一事，台北市長柯文哲今（29）日下午在防疫記者會上也宣布，最快明天會決定下週二是否開放餐飲業內用限制。





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柯文哲表示，解封最重要的一步就是開放餐飲業內用，而現階段北市判斷的標準，就是一週內平均每日的確診案例不能多於10例，不明感染源案例也得少於2例，每週進行滾動式調整。柯文哲直言，以其他國家的例子來說，不能「馬上脫下口罩開始開party」，還是要一步一步來，逐步放寬餐飲業相關限制。





針對開放內用的相關準則，柯文哲直言，餐廳室內50人以內，室外不能超過100人，如果會超過相關人數，3天前要向衛生局送防疫計劃。此外若是群眾一同吃桌菜，也要以個人餐食用為主，自助餐則是要有專人為民眾夾取食物；餐廳內用餐位置則要維持1.5公尺距離，若做不到的話則要有隔板。





至於開放內用後，若是餐廳傳出有員工確診的情況，一律停業3天，復業後的11天內只能外帶不能內用。柯文哲強調，因為開放內用與否是取決於每週的平均確診數目，也因此現階段也定調週五會決定隔週二是否開放內用，給餐廳3日時間準備食材與招募相關人員。不過柯文哲也強調，視疫情狀況，也有可能開放的前一天又取消開放。



