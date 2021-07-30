房市／鄰LM特區　南科火車站房價各站最高

南科話題帶動園區周邊善化、新市房市，價量都有顯著成長；其中，南科火車站一側為LM特區，另一側則為即將開始發展的NO區，使該站成為去年台南各火車站點周邊住宅均價最高的一站。信義房屋統計台南市各火車站周邊實價登錄資料，去年住宅均價最高在南科站，為22.9萬。
財經中心/綜合報導
2021-07-30 18:00:00
住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹說明，南科火車站兩旁分別是已經發展的LM特區，和NO區。其中，LM特區屬於低密度住宅區，目前發展已近飽和，素地只剩下約1成左右，新屋供給量有限、購屋需求持續攀升，使區段房價相當保值，且仍在穩定攀升中。據他觀察，當地屋齡10年內透天別墅，總價約在1000至3500萬間，大樓與華廈物件，依屋齡、坪數等條件，總價則約落在600至1200萬間。
因此，即使目前只有LM特區重劃完成且有住宅，NO區尚未開發，但受到南科加持，購屋需求強勁，推高南科車站周邊房價，使該站躍居各火車站均價最高的一站。
黃睿禹進一步指出，因為LM特區發展已近飽和，目前有FG特區正在整地，預計2024年左右取得土地，建商接著會開始推案。更長期來看，南科特定區ABCDENO等區塊也將一起進行區段徵收，除規劃住宅區，還有商業區、產業服務專區等，目前計畫已經公展結束，將送內政部審議。換言之，未來南科周邊將有更完整的金融、商務、娛樂、購物、醫療等機能。
由於南科特定區內農地未來會變更為建地，含括住宅區與商業區，黃睿禹也表示，目前善化及新市的農地，1分大約有2800至3000萬行情，換算下來每坪大約是20萬元左右，假若日後變更為建地，建商取得成本約會在每坪23萬以上，由於土地取得成本越來越高，預估推案價格也會走揚。