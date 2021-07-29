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肯定「高雄好家載」　餐飲業者：提升業績有感

▲LINE熱點主打成為「隨手可得的生活小幫手」，不論訂餐、掛號、叫車等甚至點太歲燈，都能線上一指搞定。（圖／高雄市政府提供）
▲LINE熱點主打成為「隨手可得的生活小幫手」，不論訂餐、掛號、叫車等甚至點太歲燈，都能線上一指搞定。（圖／高雄市政府提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-07-29 18:32:46

防疫時期，零接觸的線上服務可說是最佳選擇。LINE熱點主打成為「隨手可得的生活小幫手」，不論訂餐、掛號、叫車等甚至點太歲燈，都能線上一指搞定，省去下載多個APP的麻煩。因此高雄市政府借助「LINE熱點」的便利性，合作推出「高雄好家載」防疫互助平台，協助業者導入電子支付，民眾只要打開最常用的LINE提供就能線上點餐付款，並由計程車送到家，提供民眾便利服務，也助業者及運將度難關，創造三贏局面。

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危機就是轉機，因此許多業者在疫情期間，開始由傳統的實體交易拓展到線上服務，然而轉型不免碰到陣痛期，大至不懂電子支付系統，小至如何為產品拍攝宣傳照，都讓不少業者困擾；其中「上架費」更是讓業者頭痛，不得不選擇漲價，因此高市府特別全額補助業者上架費，以及推出滿199元免運，除了幫助業者減少不必要的開支，更能讓消費者的每一分錢都花在產品上，用最划算的價格買到最好的服務；同時LINE熱點也善盡企業社會責任，提供業者數位行銷管道，幫助擴大曝光，開拓新客源。

高市府和LINE熱點也全力輔導業者轉型迎接挑戰。高雄在地品牌健人餐廚等業者，在高雄好家載六月初剛上架時就已經打頭陣加入，業績提升非常有感，肯定高市府提供媒合機會及平台，也感謝高市府及LINE熱點的用心，更拉近消費者與店家的距離；此外，疫情雖然趨緩，但餐飲內用仍有許多限制，因此業者對於高雄好家載的發展抱持樂觀態度，希望民眾多加利用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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