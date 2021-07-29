盤點奧運消失的賽事！網敲碗「1項目」回歸：一定拿金牌

東京奧運台灣達成了許多新里程碑，不僅中華隊表現亮眼突破歷來單屆奧運最多獎牌紀錄，讓國人看得大呼過癮，也成功被外媒報導再度登上世界舞台。不過東京奧運新增了5種運動項目包含滑板、衝浪，這也讓不少網友好奇「那些年曾經在奧運裡的運動項目」，發現許多在台灣冷門的運動，更敲碗其中1項賽事能回歸，直呼「台灣一定拿金牌！」。

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根據《BBC》報導，歷屆奧運主辦城市一般來說有權向國際奧委會提議要新增哪些比賽項目，而國際奧委會將會優先納入吸引新觀眾、年輕人或有助取得性別平等的運動賽事。2020年東京奧運會列入5項新運動於獎牌賽中，包含空手道、滑板、衝浪、運動攀岩與棒壘球，反映了

「城市運動」

的風潮。

▲東京奧運新增的滑板賽事由地主國日本22歲「滑板王子」堀米雄斗（Yuto Horigome）摘下金牌。（圖／美聯社／達志影像）

而日前有網友就好奇歷年來有哪些運動曾列入奧運的正式項目，發現其中有不少對台灣人來說熟悉的競賽項目如拔河、賽車，也有釣魚、賽鴿、風箏、水上摩托車等看似休閒興趣卻也列入賽程中的運動，此外也有相對冷門的掌球戲、槌球、馬背體操，甚至有「加農砲射擊」這項讓現代人瞠目結舌的競賽。

討論串在

PTT

掀起不少熱議，其中就有網友對這些賽事感到新奇「加農砲要怎麼練習」、「釣魚比釣幾隻感覺很有趣」、「看到熱氣球笑出來」、「欸不是，賽鴿確定運動的是人嗎」、「加農砲射擊……是下基地嗎」、「好想看加農炮比賽」，而原PO也補充在1900年的巴黎奧運是配合當時世界博覽會舉辦，「加農砲射擊」也是該年奧運上出現，相較於正式的運動賽事更項長達5個月的園遊會。

▲一塊「奧運金牌」象徵的意義遠大於奪下第一名，更代表了一個國家對於培育該運動項目的心血。（示意圖／翻攝自pixabay）

此外，也有不少網友好奇台灣人較為熟悉的項目「拔河」、「賽鴿」怎麼會被移除，更紛紛敲碗回歸直言有機會拿下金牌，「拔河沒有真的可惜，可以看到血脈賁張」、「拔河為何會取消啊？不是很公平、門檻也低啊」、「居然有賽鴿，台灣可以拿金牌」、「賽鴿台灣出馬絕對把金牌全部打包帶回國」，事實上拔河目前是世運會項目，而賽鴿在國外仍有不少人專門培訓，有內行就指出「台灣不見得能贏」、「歐洲一堆賽鴿強國，台灣不是對手」。（編輯：楊智傑）