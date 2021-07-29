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麟洋配狂贏闖進四強！自曝「連勝真相」靠它　粉絲全笑歪

▲我國羽球第一男雙「麟洋配」王齊麟、李洋29日闖進四強，寫台灣男雙史上最佳紀錄，2人賽後宛如「聖筊」的慶祝姿勢也瞬間爆紅。（圖／體育署提供）
▲我國羽球第一男雙「麟洋配」王齊麟、李洋29日闖進四強，寫台灣男雙史上最佳紀錄，2人賽後宛如「聖筊」的慶祝姿勢也瞬間爆紅。（圖／體育署提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-29 22:17:00

台灣羽球最強男雙「麟洋配」李洋、王齊麟出戰東京奧運成功擊敗地主國日本，成為我國羽球史上首次晉級奧運4強的雙人組，而在決戰日本組合的贏球瞬間，2人跪在地上一正一反嘶吼的模樣也瞬間爆紅，這個宛如「聖筊」的慶祝姿勢就連王齊麟本人也在臉書上「認證」直呼太有梗，興奮表示「或許真的是神明保佑！」。

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羽球黃金男雙李洋、王齊麟今（29）日在東京奧運男子雙打8強戰對決日本組合渡邊勇大、遠藤大由，在激戰2局之後他們以21:16、21:19拿下比賽，搶下四強門票，有網友逗趣表示「麟洋配」能一直贏「是因為他們總是聖筊」，並接連貼出兩人先是戰勝世界第一的印尼組合Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo，又成功從地主國手中奪下晉級門票後的跪地照，原來是因為李洋動作一向前彎、王齊麟則後彎，姿勢一正一反，恰好完美還原台灣民俗文化拜拜時的「聖筊」。

▲我國第一男雙「麟洋配」王齊麟、李洋29日闖進四強，寫台灣男雙史上最佳紀錄。（圖／美聯社）
▲我國第一男雙「麟洋配」王齊麟、李洋29日闖進四強，寫台灣男雙史上最佳紀錄。（圖／美聯社）
這個「勝利姿勢」也成為爆紅的討論話題，不少網友笑稱「原來這是獲勝的秘密」、「抓到一直贏的真相了」、「繼續聖筊！直指金牌」，就連王齊麟也在臉書上平復心情向粉絲們報平安「謝謝大家的加油！我們又闖關成功了！終於為台灣男雙闖進奧運四強賽！雖然自己都覺得好不可思議，今天整體發揮的還不錯，不過還是有些緊張，所以沒有放得很開，還好李洋今天的神cover，多拍來回實在是累死我了！」。

▲（圖／取自王齊麟臉書）
王齊麟臉書上曬出網友瘋傳的「麟洋配」勝利姿勢，笑稱或許真有神明保佑。（圖／取自王齊麟臉書）
此外，王齊麟也在該篇文章中轉發網路熱議的「聖筊」姿勢照，還逗趣表示「實在很有梗，或許真的是神明保佑！」，許多粉絲們也在文章底下為「麟洋配」加油打氣，希望兩人能順利一舉奪下金牌「每一場都聖筊！麟洋配有神明保佑一定贏」、「拿金牌時記得再擺一次」、「讚啦！預約金牌了！」、「一定要繼續聖杯下去！複賽三聖杯，只差兩個聖杯了」、「聖筊擺起來，明天繼續贏下去」。（編輯：楊智傑）

▲我國第一男雙「麟洋配」王齊麟、李洋29日闖進四強，寫下台灣羽球男雙奧運最佳紀錄。（圖／美聯社）
▲我國第一男雙「麟洋配」王齊麟、李洋29日闖進四強，寫下台灣羽球男雙奧運最佳紀錄。（圖／美聯社）
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