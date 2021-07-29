好心肝翻版？民代再爆免預約打疫苗　侯友宜：一切照規定

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新北市長侯友宜今日在新北市議會的備詢台上強調，一切照規定來施打，將請衛生局去了解，50歲以上照規定來，還是要造冊啦！不管怎麼樣都要造冊，才能施打；何博文則在議場上撥放一段民眾與院方對話的錄音檔，「民眾：如果我媽沒有預約登記的話，可以打嗎？員工：可以，趕快來！」當場打臉侯友宜。
何博文表示，7月16日就接到訊息，只要透過里長在指定的時間內，都可以去打莫德納疫苗，甚至有市府官員私下說，可配發10幾劑給他；質詢侯友宜「沒有預約、不用造冊，就都可打疫苗，你是刑警出身，證據擺在面前，還這樣如此硬拗！要求政風處長王文信一個星期內交行政調查報告出來。
何博文質疑，市長侯友宜一方面公開砲轟中央疫苗不足，放話8月1日到8月4日疫苗暫停預約施打，一方面又搞疫苗大放送，大做人情給其它管道，難道乖乖登記預約、等候疫苗的民眾難道是笨蛋？請問這幾次不預約、不造冊的疫苗打了幾劑？衛生局連個約略數據都提不出來，還好意思喊疫苗不足？
何博文批，新北市的狀況比台北好心肝事件嚴重何止十倍！侯友宜口口聲聲依照中央規定？有哪一條規定可如此恣意妄為，不經預約、造冊進行施打？衛福部長陳時中都說，「請縣市政府依照預約、規劃，照程序施打」；不知侯友宜口中的中央規定、到底是哪個中央？哪條規定？
中英醫院回應，從5月26日起配合新北衛生局施打疫苗，皆按照中央疫情指揮中心和新北衛生局的規定造冊，預約登記施打；今日為醫院體系內的員工施打第二劑，同時也透過里長造冊名單中，協助長期到院看診的50歲以上病患施打，未來會秉持醫療初衷，以嚴謹的態度，繼續配合中央與地方的疫苗政策。
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