COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

好心肝翻版？民代再爆免預約打疫苗　侯友宜：一切照規定

▲新北市議員何博文今（29）日質詢時爆料，板橋區中英醫院也出現免預約施打疫苗的情形。（圖／新北市議員何博文提供）
▲新北市議員何博文今（29）日質詢時爆料，板橋區中英醫院也出現免預約施打疫苗的情形。（圖／新北市議員何博文提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-29 22:54:59

新北市免預約打疫苗的情形，如雪球般的愈滾愈大！繼民進黨新北市議員李坤城、彭佳芸踢爆新北市立聯合醫院三重院區不用預約就可打疫苗的風波後，新北市議員何博文今（29）日質詢時再爆料，板橋區中英醫院也出現相同的情形，要求政風處調查。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲何博文表示，7月16日就接到訊息，只要透過里長在指定的時間內，都可以去打莫德納疫苗；甚至有市府官員私下說，可以配發10幾劑給他。（圖／記者陳志仁攝，2021.07.29）
▲何博文表示，7月16日就接到訊息，只要透過里長在指定的時間內，都可以去打莫德納疫苗；甚至有市府官員私下說，可以配發10幾劑給他。（圖／記者陳志仁攝，2021.07.29）
 

新北市長侯友宜今日在新北市議會的備詢台上強調，一切照規定來施打，將請衛生局去了解，50歲以上照規定來，還是要造冊啦！不管怎麼樣都要造冊，才能施打；何博文則在議場上撥放一段民眾與院方對話的錄音檔，「民眾：如果我媽沒有預約登記的話，可以打嗎？員工：可以，趕快來！」當場打臉侯友宜。

何博文表示，7月16日就接到訊息，只要透過里長在指定的時間內，都可以去打莫德納疫苗，甚至有市府官員私下說，可配發10幾劑給他；質詢侯友宜「沒有預約、不用造冊，就都可打疫苗，你是刑警出身，證據擺在面前，還這樣如此硬拗！要求政風處長王文信一個星期內交行政調查報告出來。

何博文質疑，市長侯友宜一方面公開砲轟中央疫苗不足，放話8月1日到8月4日疫苗暫停預約施打，一方面又搞疫苗大放送，大做人情給其它管道，難道乖乖登記預約、等候疫苗的民眾難道是笨蛋？請問這幾次不預約、不造冊的疫苗打了幾劑？衛生局連個約略數據都提不出來，還好意思喊疫苗不足？

何博文批，新北市的狀況比台北好心肝事件嚴重何止十倍！侯友宜口口聲聲依照中央規定？有哪一條規定可如此恣意妄為，不經預約、造冊進行施打？衛福部長陳時中都說，「請縣市政府依照預約、規劃，照程序施打」；不知侯友宜口中的中央規定、到底是哪個中央？哪條規定？

中英醫院回應，從5月26日起配合新北衛生局施打疫苗，皆按照中央疫情指揮中心和新北衛生局的規定造冊，預約登記施打；今日為醫院體系內的員工施打第二劑，同時也透過里長造冊名單中，協助長期到院看診的50歲以上病患施打，未來會秉持醫療初衷，以嚴謹的態度，繼續配合中央與地方的疫苗政策。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
66.05%33.95%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
71.62%28.38%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
30.88%69.12%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.14%17.86%
2021-07-26-2021-07-29
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀