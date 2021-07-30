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爸媽也比奧運？6款「育兒奧運」賽事曝　家長狂喊超有感

▲東京奧運賽事掀起全球關注，有日本圖文創作者畫出家長版的「育兒奧運」讓不少新手爸媽崩潰直呼超有感。（圖／翻攝自推特@aiuepo615）
▲東京奧運賽事掀起全球關注，有日本圖文創作者畫出家長版的「育兒奧運」讓不少新手爸媽崩潰直呼超有感。（圖／翻攝自推特@aiuepo615）

編輯中心/綜合報導

2021-07-30 00:05:15｜2021-07-30 00:05:20

東京奧運賽事如火如荼進行中，儘管因為新冠疫情延宕一年，盛大開幕式仍掀起全球話題，其中致敬日本經典綜藝節目《超級變變變》的小藍人圖標也重現大眾眼前，日前更有畫家跟上這股風潮，創作家長版的「育兒奧運」完美呈現育兒的困難不輸奧運賽事，超過10萬名網友也紛紛留言直呼超有感。

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本屆東京奧運總計有33個競賽種類、339個競賽運動，為了向1964年的靜態奧運圖標致敬，也為了讓全球的觀眾更快理解各項運動賽事，特別安排了真人以藍、白元素模擬50種運動賽事，短短5分鐘的表演搭配簡易的道具、精彩的運鏡，還原了各項運動賽事，也讓觀眾們大讚有創意，更加深了對原版的奧運圖標的印象。

▲網友們紛紛一面倒的留言認為「超級變變變」是最為精彩的部分。（圖／美聯社／達志影像）
▲網友們紛紛一面倒的留言認為「超級變變變」是最為精彩的部分。（圖／美聯社／達志影像）
日前就有名身為媽媽的日本圖文創作者在推特上發揮創意，將平常「帶小孩」的高強度體力活以同樣方式模擬繪製成6款「育兒奧運」的圖標，其中就包含家長要一手抱孩子，一手提購物袋的「2人1袋購物賽」、加上多背一個寶寶的「3人1袋購物賽」、模擬抓舉、挺舉的「寶寶舉重」、追小孩換衣服與尿布的奔跑與攀爬式「田徑賽」和發揮「動態視力」專心接住孩子亂扔飯菜的「拋接賽」。

▲（圖／翻攝自推特@aiuepo615）
▲這名創作者設計六款家長在育兒時的「高強度挑戰」，掀起許多家長共鳴。（圖／翻攝自推特@aiuepo615）
逗趣圖案曝光後讓廣大的家長們深有同感，更吸引超過10萬人按讚，許多網友也直呼顧兒所耗費的心力與體力的確就像高強度運動，在該篇推文底下幽默表示「比起會結束的東京奧運，家長的比賽還久的呢」、「選手可以拿獎金，育兒只能發獎金」，也有網友溫馨喊話「全天下的爸爸媽媽們都該拿到一面金牌！」、「孩子健康長大就是最好的金牌」。（編輯：楊智傑）

 

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