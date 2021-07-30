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好市多「斷貨神物」回歸！婆媽見外包裝驚了：還綜合版本

▲好市多先前一款「斷貨神物」竟再度上架，引發網友熱議。（示意圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）
▲好市多先前一款「斷貨神物」竟再度上架，引發網友熱議。（示意圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-30 09:51:18

連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛；昨（29）日上午，一名女網友在臉書分享，好市多先前一款「斷貨神物」竟再度上架，且一看包裝更驚喜直呼「出了綜合版」，貼文曝光讓一票網友瘋喊「太誘人！」

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原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》提到，她到好市多新莊店賣場購物時，發現先前一款討論度很高的植物精油香皂竟又重新出現在貨架上，且終於出了綜合版本，並稱「很有誠意的，組合了很熱門的香味」。

原PO也提到，這次綜合包裝內涵尤加利、海鹽、牡丹和薰衣草4個香味各2顆，忍不住直呼「這個配色太療癒，捨不得拆來用，怎麼辦啦啦啦」。

▲綜合包裝內涵尤加利、海鹽、牡丹和薰衣草4個香味各2顆。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）
▲綜合包裝內涵尤加利、海鹽、牡丹和薰衣草4個香味各2顆。（圖／翻攝自《Costco好市多商品經驗老實說》）
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「這一塊可以用好久欸，真的很讚」、「這樣我就想買，不想一直聞一種香味」、「綜合版看起來好讚哦」、「天啊啊啊，我想要綜合版，而且我沒有薰衣草的」、「好美的顏色」。

不過，也有網友表示「沒折價完全不動心」、「昨天內湖店沒有這個」、「組合包只是賣你更貴而已＝＝逼你買更多，完全不心動」、「呵呵，之前為何集各種口味買了一大堆」、「太大塊了，之前的都還用不完啊」、「真的用不太完...一次買四塊幹嘛...不太想參考」。（編輯：賴詠璿）

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疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
100%0%
2021-07-30-2021-08-02

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
66.67%33.33%
2021-07-27-2021-07-30
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