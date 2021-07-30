台灣政治人物超夯？這國舉重選手喊「馬英九」 影片爆紅
有在觀摩奧運賽事的觀眾都會知道，當選手上場前或者比賽過程，都會發出振奮自己士氣的口號或者吼叫聲，而日前東京奧運舉行女子64公斤級舉重賽事，結果卻有一名哥倫比亞的選手上場前大喊「馬英九」，畫面隨即在網路上瘋傳，讓不少台灣網友笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-07-30 10:14:23｜2021-07-30 11:38:28
東京奧運女子64公斤級賽事日前登場，我國好手陳陳玟卉一舉拿下銅牌，獲得國人掌聲，不過，本場賽事還有另一個亮點，即是同場較勁的哥倫比亞33歲選手蒂格蕾羅絲（Mercedes Isabel Pérez Tigrero），當輪到她要比賽時，走上台定位後，突然猛烈喊出「一句」相當有氣勢的話語，為自己加油打氣，不過讀音聽起來神似「馬英九」。
對此，雲飛語言文化中心負責人、西班牙語老師游皓雲在臉書解釋，蒂格蕾羅絲走上台時講的話今天在各個西語社團爆紅，但其實講得話語為「¡Macho!」，字面意思為男子氣概，在這個情景是用來幫自己加油的詞語。游皓雲也笑說，拉美人就是這麼奔放，有什麼情緒全部表現在身上，我們覺得1%，他們就會直接表現出200%，剛好想要解決每天悶悶不樂的話，學西班牙文搞不好比看心理諮商還有用。
而該影片曝光之後，在網路各個平台瘋傳，不少網友紛紛笑稱「台灣政客紅到國際」、「不管聽幾次都是馬英九XD真的超好笑」、「好笑到不行，馬英九外找喔」、「我無論看了多少遍還是在只能想到馬英九，¡Macho這個詞的畫面感全無」、「太可愛了真的是」、「聽起來也很像買酒XD超可愛啦」。（編輯：張嘉哲）