台灣政治人物超夯？這國舉重選手喊「馬英九」　影片爆紅

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▲哥倫比亞33歲選手蒂格蕾羅絲日前參加舉重比賽時，上場前大喊一句話，發音激似馬英九，引發討論。（圖/美聯社/達志影像）

但其實講得話語為「¡Macho!」，字面意思為男子氣概，在這個情景是用來幫自己加油的詞語