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美籍網紅替台灣向美國致謝　疫苗捐贈謝函送達美國國會

▲美籍網紅小貝近期將台灣民眾對於美國捐贈一苗此事的感謝留言集結在一起，寄送至美國國會議院表達謝意。(圖/取自The China Post影片)
▲美籍網紅小貝近期將台灣民眾對於美國捐贈一苗此事的感謝留言集結在一起，寄送至美國國會議院表達謝意。(圖/取自The China Post影片)

The China Post/綜合報導

2021-07-30 10:11:07｜2021-07-30 10:26:14

根據The China Post報導，在台的美裔YouTuber小貝 (Logan Beck) 近期將超過400封台灣感謝美國捐贈疫苗的粉絲留言寄致美國國會以表達謝意。

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美國早於6月20日捐贈了250萬劑莫德納疫苗抵台，兩天後，小貝決定透過臉書將來自台灣的感謝留言送至美國國會，他提到會這麼做是因為被台灣人的感謝所感動。

 

臉書文發布後，小貝的留言區下方有一位網友表示，「真的很感謝美國在這麼艱難的時候大方的捐贈疫苗到台灣，正是這樣的時刻加深了台美的交情。」

小貝說道，「我總共收到了400則留言，再親自把它們打下來之後我把它們寄給50個國會成員，就是希望它們可以傳達台灣的感謝。」

這封長達13頁的感謝留言不但被送到了美國首都華盛頓，還被寄到50餘個國會成員的信箱中。

「我聽說一些國會山莊的說客和白宮的工作人員都看過了，」小貝說。

他更補充道，參議院議員麥克．李和國會議員匡希恆都有收到信件，而且還會送兩面曾經掛在美國國會大廈的國旗到台灣。

國旗抵達後，小貝希望可以將它們捐給台灣的公立學校或博物館展示。

小貝說他希望這兩面國旗可以提醒大家台美之間的情誼和在抗疫時期一起做的努力。

在臉書上小貝寫道，他當YouTuber的目標就是希望可以當台灣與美國的橋樑。

四年前，小貝和他的台籍老婆一起移居台灣，從那時起，他開始經營他的頻道。他所拍攝的內容主要是和台灣的文化、風景、旅遊和食物相關。他也常常會挑戰不一樣的食物，近期也在7月10日嘗試火雞睪丸披薩。

追蹤小貝(Logan Beck)觀看更多相關影片

小貝YouTube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCXpbSh6g1ZWHxk-UQv86VzA

小貝Instagram: https://www.instagram.com/logandbeck/?hl=en

小貝臉書: https://www.facebook.com/RiceMilkKing

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民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
100%0%
2021-07-30-2021-08-02

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
66.67%33.33%
2021-07-27-2021-07-30
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