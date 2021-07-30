美籍網紅替台灣向美國致謝　疫苗捐贈謝函送達美國國會

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臉書文發布後，小貝的留言區下方有一位網友表示，「真的很感謝美國在這麼艱難的時候大方的捐贈疫苗到台灣，正是這樣的時刻加深了台美的交情。」
小貝說道，「我總共收到了400則留言，再親自把它們打下來之後我把它們寄給50個國會成員，就是希望它們可以傳達台灣的感謝。」
這封長達13頁的感謝留言不但被送到了美國首都華盛頓，還被寄到50餘個國會成員的信箱中。
「我聽說一些國會山莊的說客和白宮的工作人員都看過了，」小貝說。
他更補充道，參議院議員麥克．李和國會議員匡希恆都有收到信件，而且還會送兩面曾經掛在美國國會大廈的國旗到台灣。
國旗抵達後，小貝希望可以將它們捐給台灣的公立學校或博物館展示。
小貝說他希望這兩面國旗可以提醒大家台美之間的情誼和在抗疫時期一起做的努力。
在臉書上小貝寫道，他當YouTuber的目標就是希望可以當台灣與美國的橋樑。
四年前，小貝和他的台籍老婆一起移居台灣，從那時起，他開始經營他的頻道。他所拍攝的內容主要是和台灣的文化、風景、旅遊和食物相關。他也常常會挑戰不一樣的食物，近期也在7月10日嘗試火雞睪丸披薩。
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