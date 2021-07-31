第四輪疫苗意願登記結束　無證移工、遠洋漁工仍被排除

《四方報》報導

，第四輪疫苗登記預約接種已經於昨（29）日結束，指揮中心指出本次預約施打同樣開放外籍人士和移工憑健保卡號碼和居留證號登記，更納入「沒有健保卡的合法居留外籍人士」如PRC人士、港澳民眾或無戶籍國民等，讓上一輪無法登記的陸生們及其他外籍人士在這一輪可以登記。儘管指揮中心相較於上一次的確做出不少改變以納入更多在台外籍人士，但過程中仍出現許多問題，比如登記介面仍舊缺乏雙語選擇、境外聘僱漁工仍無法登記、無證移工疫苗施打問題也依然沒有解套。

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指揮中心開放讓外籍人士可以用「統一證號」加「護照號碼」或「入出境許可號碼」進行第四輪預約登記，而台灣境外聘僱的遠洋漁工並非由「就業服務法」引進，沒有居留證或健保卡，只有護照和海員證。





桃園群眾服務協會移工政策處主任中心汪英達在臉書表示，「境外聘僱權益船漁工，目前還是無法登記」。他表示，自己試圖幫大旺漁工登記，但在第一關就被擋住，因為必須輸入身份證或居留證號碼，之後才能輸入護照號碼，然而境外聘僱漁工都沒有居留證，因此無法完成操作。他隨後補充，在沒有輸入居留證的情況下，頁面上點選「外國人」，就會直接跳出錯誤訊息，要求填身份證號碼。





記者致電漁業署詢問，得到的回覆是目前尚未收到境外聘僱漁工可以施打的相關資訊。接洽人員指出，指揮中心目前的政策應該還是希望完善國內防護力，因此對象可能會以在台灣「長期滯留」的人為主，長期待在海上的遠洋漁工應該不會是優先考慮對象，但至於境外聘僱漁工目前究竟有沒有被納入仍要以指揮中心的方針為主，漁業署這邊也不清楚。





他並指出，境外漁工施打可能還有難度，因為漁船海上作業時間長，漁工一年了不起在台灣待個70、80天，預約後第二劑接種時間會有問題；再加上遠洋漁工汰換率高、在職時間不長，性質上與一般在台的廠工或看護工不大相同。





此外，台北市長柯文哲先前呼籲中央以專案特赦無證移工施打疫苗，然目前也尚未有解套。移工NGO團體持續呼籲中央正視無證移工弱勢處境，將其納入防疫網中施打疫苗，並以「不收容、最低罰鍰、未來還能入境台灣」為原則，保障無證移工權益並落實同島一命的防疫理念。









