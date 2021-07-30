COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

藍營民代爭取年輕爸媽優先打疫苗　侯友宜：會向中央反映

▲新北市議會今（30）日進行最後一天的市政總質詢，新北市議員江怡臻與陳偉杰進行聯合質詢。（圖／記者陳志仁攝，2021.07.30）
▲新北市議會今（30）日進行最後一天的市政總質詢，新北市議員江怡臻與陳偉杰進行聯合質詢。（圖／記者陳志仁攝，2021.07.30）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-30 13:41:13

新北市議會今（30）日進行最後一天的市政總質詢，新北市議員江怡臻與陳偉杰進行聯合質詢；疫苗的施打優先順序上，江怡臻也向新北長侯友宜喊話，開放嬰幼兒、兒童的父母優先打疫苗，侯友宜認為，這個意見非常好，會向中央反映

我是廣告 請繼續往下閱讀
疫苗的施打優先順序上，江怡臻表示，希望能向中央爭取讓嬰幼兒、兒童的父母優先造冊施打疫苗，去年公費流感疫苗接種的對象，就有新增6個月內嬰兒父母，基於同樣理由，也應該讓年輕父母優先施打疫苗；侯友宜認為，讓年輕家長優先施打疫苗這個意見非常好，會盡力的來規劃與爭取。

江怡臻也關心因疫情停課後的幼兒園收費及退費問題，許多幼兒園在停課期間仍舊向家長收取雜費，希望市府能向教育部尋求解決意見；至於開學後，兒童進學校需不需要快篩或持陰性證明，中央目前沒這樣規劃，但會請專家討論，快篩涉、快篩試劑的成本，及對兒童造成的侵入性，希望市府能表達看法。

侯友宜說，幼兒園的學費或雜費收取，本來就會造成家長心理上的負擔，不能讓幼兒園任意的收取與調整，會再和教育局來討論；至於學生入校是否要全面快篩，侯友宜希望學生開學前都能打到疫苗，但目前看來應該不可能，而國內快篩試劑一劑售價約300元，在經費上恐無法負擔，會採取其他的防疫手段。

江怡臻在質詢時提到，擔心台灣的體育環境，對選手退休後的保障與規劃恐不足，希望市府能為運動選手退休後的工作職涯，進一步的規劃，例如三峽射箭好手雷千瑩就在市府、民間企業的支持下，加入新北凱撒射箭隊；侯友宜回應，應該從更多元的角度，協助這些選手在未來職涯上的發展。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
90.76%9.24%
2021-07-30-2021-08-02

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
31.25%68.75%
2021-07-30-2021-08-02

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
55.56%44.44%
2021-07-30-2021-08-02
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀