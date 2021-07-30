藍營民代爭取年輕爸媽優先打疫苗　侯友宜：會向中央反映

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江怡臻也關心因疫情停課後的幼兒園收費及退費問題，許多幼兒園在停課期間仍舊向家長收取雜費，希望市府能向教育部尋求解決意見；至於開學後，兒童進學校需不需要快篩或持陰性證明，中央目前沒這樣規劃，但會請專家討論，快篩涉、快篩試劑的成本，及對兒童造成的侵入性，希望市府能表達看法。
侯友宜說，幼兒園的學費或雜費收取，本來就會造成家長心理上的負擔，不能讓幼兒園任意的收取與調整，會再和教育局來討論；至於學生入校是否要全面快篩，侯友宜希望學生開學前都能打到疫苗，但目前看來應該不可能，而國內快篩試劑一劑售價約300元，在經費上恐無法負擔，會採取其他的防疫手段。
江怡臻在質詢時提到，擔心台灣的體育環境，對選手退休後的保障與規劃恐不足，希望市府能為運動選手退休後的工作職涯，進一步的規劃，例如三峽射箭好手雷千瑩就在市府、民間企業的支持下，加入新北凱撒射箭隊；侯友宜回應，應該從更多元的角度，協助這些選手在未來職涯上的發展。
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