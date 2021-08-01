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影／她揭流傳千年「羅馬房間記憶法」　學起來記事超方便

▲什麼是羅法房間記憶法？學會後有什麼用處呢？（圖／未秧 Winter 授權）
▲什麼是羅法房間記憶法？學會後有什麼用處呢？（圖／未秧 Winter 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-01 17:00:00

每個人在生活中總是會碰到許多不同的事，有不少都需要依靠記憶力，來幫助自己將這個經驗、教訓記在腦中。像是許多生活大小事，都需要在腦中存儲大量的資訊，但忘事是大家都會發生的事情，Youtube頻道「未秧 Winter」平時就會推出不少教大家學習的影片，這次她就要來教大家「羅馬房間記憶法」，讓你記事不忘，不再撓破頭皮！

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▲羅法房間記憶法，主要利用圖像的連結來加強記憶。（圖／未秧
▲羅法房間記憶法，主要利用圖像的連結來加強記憶。（圖／未秧 Winter 授權）
 

羅馬房間記憶法（The Roman Room System），又稱作《大量數據的記憶法》。主要用來當成圖像的存放處，原理就是讓要記憶的東西來跟已知的東西做連接。此法用於大量數據的記憶，其目的是為了讓各圖像間能夠有所區隔開來，不致混淆。

 

影片開始，首先必須要自己憑空想像一個空間，或是用生活中自己所住的地方為例，讓你要記住的事情有可以存放的地方，才不至於混亂。再來就要讓房間內擺放的東西有秩序，且要根據邏輯給他們一個編號，方便挖掘記憶時的順暢度。

▲首先要先打造一間羅馬房間，方便存放記憶。（圖／未秧
▲首先要先打造一間羅馬房間，方便存放記憶。（圖／未秧 Winter 授權）
 

事前準備完成，接下來最重要的就是「連結」，要把任何相關的東西都連結起來。未秧舉例，自己的桌子上永遠都會有一杯咖啡，所以想到桌子時，就會順便想到咖啡；鏡子前永遠都擺放小熊玩偶，所以想到鏡子時，也會順理成章記起小熊。只要善用如此方式，就可以把更多事情深埋腦中，不再忘事。（文字編輯：沈傳恩）

▲以咖啡舉例，當想到桌子時就會自動聯想到上面放的咖啡。（圖／未秧
▲以咖啡舉例，當想到桌子時就會自動聯想到上面放的咖啡。（圖／未秧 Winter 授權）
 

▶ 感謝授權：未秧 Winter
原始影片：https://youtu.be/pRtFvY0Rgcw

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