COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／白柴被《熱愛105度的你》狂洗腦！無奈哀怨臉超爆笑

▲面對主人的歌曲洗腦，白柴要怎麼辦呢。（圖／白柴小阿呆 授權）
▲面對主人的歌曲洗腦，白柴要怎麼辦呢。（圖／白柴小阿呆 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-02 10:00:00

生活壓力大、經濟不景氣，現代人為了能維持自己的生活品質，有不少都會放棄生兒育女，轉而飼養一隻可愛聽話的寵物來撫慰心靈。Youtube頻道「白柴小阿呆 」顧名思義，養了一隻超萌的白色柴犬，而今天到底發生了什麼事，讓呆萌聽話的白柴面露慍容，看起來要生氣了呢？

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲
▲第一次嘗試，主人只得到白柴一臉不悅。（圖／白柴小阿呆 授權）
原來是因為主人不停的用抖音神曲《熱愛105度的你》洗腦牠！影片一開始，只見一臉睏意的白柴被媽媽抓到身邊，即便百般討好，也不見成效，最後甚至憤而咬向主人，似乎平常白柴對主人歌聲，並不是那麼喜歡。

▲面對主人的歌曲洗腦，白柴要怎麼辦呢。（圖／白柴小阿呆
▲第二次嘗試，白柴順利趁著主人還沒唱多之前，順利落跑。（圖／白柴小阿呆 授權）
 

不過一次的失敗不能打擊飼主的演唱慾，只見這次主人親自走到在房門口發呆的白柴身旁，趁著牠毫無防備時，殺他一個猝不及防，直接開口演唱，但隨著陣陣歌聲襲來，白柴也速速將頭撇過，轉身就走，順利逃脫。

最後一次，開啟大絕招的飼主，決定拿出白柴最愛的牛奶當作獎賞，果然成功讓牠在旁邊乖乖聽完整首《熱愛105度的你》。雖然臉上仍是千萬個不願意，但是在心愛牛奶的誘惑下，還是不得不妥協，認份聽完主人的演唱會。（文字編輯：沈傳恩）

▲最後一次，主人拿出殺手鐧，用牛奶吸引了白柴注意。（圖／白柴小阿呆
▲最後一次，主人拿出殺手鐧，用牛奶吸引了白柴注意。（圖／白柴小阿呆 授權）
▶ 感謝授權：白柴小阿呆
原始影片：https://youtu.be/9iHh2mz_FPo

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
92.97%7.03%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.85%80.15%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
63.69%36.31%
2021-07-30-2021-08-10
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀