影／白柴被《熱愛105度的你》狂洗腦！無奈哀怨臉超爆笑
生活壓力大、經濟不景氣，現代人為了能維持自己的生活品質，有不少都會放棄生兒育女，轉而飼養一隻可愛聽話的寵物來撫慰心靈。Youtube頻道「白柴小阿呆 」顧名思義，養了一隻超萌的白色柴犬，而今天到底發生了什麼事，讓呆萌聽話的白柴面露慍容，看起來要生氣了呢？
影像中心/綜合報導
2021-08-02 10:00:00
原來是因為主人不停的用抖音神曲《熱愛105度的你》洗腦牠！影片一開始，只見一臉睏意的白柴被媽媽抓到身邊，即便百般討好，也不見成效，最後甚至憤而咬向主人，似乎平常白柴對主人歌聲，並不是那麼喜歡。
不過一次的失敗不能打擊飼主的演唱慾，只見這次主人親自走到在房門口發呆的白柴身旁，趁著牠毫無防備時，殺他一個猝不及防，直接開口演唱，但隨著陣陣歌聲襲來，白柴也速速將頭撇過，轉身就走，順利逃脫。
最後一次，開啟大絕招的飼主，決定拿出白柴最愛的牛奶當作獎賞，果然成功讓牠在旁邊乖乖聽完整首《熱愛105度的你》。雖然臉上仍是千萬個不願意，但是在心愛牛奶的誘惑下，還是不得不妥協，認份聽完主人的演唱會。（文字編輯：沈傳恩）
▶ 感謝授權：白柴小阿呆
原始影片：https://youtu.be/9iHh2mz_FPo