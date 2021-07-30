比賽時在想什麼？郭婞淳曝「鈴木一朗金句」：看來帶對了
「舉重女神」郭婞淳代表台灣拿下本屆東京奧運第一面金牌，在59公斤級女子舉重決賽，以抓舉103 公斤、挺舉133公斤、總合236公斤的成績三破奧運紀錄，出色表現讓全台同胞為之瘋狂。而郭婞淳今（30）日也透露自己在比賽中腦海不斷浮現的一段話，是日本知名棒球選手鈴木一朗說過的金句，讓她笑稱帶著鈴木一朗的書去東京，「真是帶對了！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-30 16:06:16
郭婞淳今日在臉書發文表示，自己出發參加奧運前在看《一流的人如何保持顛峰》這本書，但是已經快要看完了，因此琢磨要再多帶一本書。但要帶哪一本呢？後來想到是在日本，就決定帶鈴木一朗一起奮戰了。而最終順利奪得金牌，也讓郭婞淳笑稱「看來是帶對了～」
而在競技場上，有時言簡意賅但切中要害的一句話，特別讓人心領神會。郭婞淳透露自己在比賽中心裡不斷浮現鈴木一朗在書中所說的一段話，「對於自己想做的事，就放手去挑戰吧！不是因為覺得能成功就去做，而是發自內心的想要嘗試看看，這樣不管結果如何，自己都不會後悔」。郭婞淳更在最後補充自己的心得，「要比較的人，永遠是自己。」
郭婞淳自曝奪牌過程的心聲，讓網友紛紛按讚，在底下留言回覆說「婞淳加油，妳真的很棒」、「這輩子應該忘不了舉重女神壓軸出場的現場氛圍與氣勢；謝謝妳」、「強者都熱愛閱讀，希望帶動台灣的閱讀風氣」、「強大的內心與意志力，果然是邁向成功的條件」。（編輯：倪浩軒）