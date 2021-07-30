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12至18歲打BNT？侯友宜：安全無虞且適合年輕人都支持

▲侯友宜指出，中央不管是發放現金或振興券都可，讓民眾趕快使用最重要。（圖／記者陳志仁攝，2021.07.30）
▲侯友宜指出，中央不管是發放現金或振興券都可，讓民眾趕快使用最重要。（圖／記者陳志仁攝，2021.07.30）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-30 16:12:29

新北市議會今（30）日進行市政總質詢，國民黨團仍聚焦防疫的議題；針對綠營議員質疑新北市長侯友宜與副市長劉和然扮演白、黑臉，新北市議員陳偉杰反批，民進黨別號「雙標黨」全民都知道，但當1根手指指別人，4根手指卻指著自己，雙標黨還敢批評別人雙標？

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侯友宜針對經濟紓困、學生接種疫苗、入校快篩、體育選手生涯規畫、八里及淡水區域建設等議題一一答詢；侯友宜認為，因為大家的努力，才讓疫情露出一線曙光，市府團隊會繼續以戒慎恐懼、謙卑務實的態度，做好防疫工作，並積極推動市政，讓市民早日回歸正常生活軌道。

▲新北市議員陳儀君質詢新北市長侯友宜，若普發先金的話，是否贊成排富？（圖／記者陳志仁攝，2021.07.30）
▲新北市議員陳儀君質詢新北市長侯友宜，若普發先金的話，是否贊成排富？（圖／記者陳志仁攝，2021.07.30）
疫情衝擊經濟，江怡臻、金瑞龍、白珮茹、林金結、陳儀君議員也關心紓困議題；侯友宜指出，中央不管是發放現金或振興券都可，讓民眾趕快使用最重要，新北財源不寬裕，因此搭配中央政策並加碼，例如急救貸、中小企業輔導團等，並推出安心餐館防疫補貼計畫等措施紓困業者，努力減低基層的痛苦。

陳偉杰質詢侯友宜是否支持12歲到18歲施打BNT疫苗？並開學時直接在校內施打；侯友宜強調，只要經國際認證，安全無虞且適合年輕人施打的都支持，讓年輕人先接種第一劑，獲得基本保護力，讓孩子及需負擔家計的年輕朋友都得到照顧，但需教育部與衛福部的溝通，也會向中央建議。

葉元之議員表示，長輩第2劑疫苗施打改成線上預約，不會用電腦的長輩該怎麼辦，現在預約登記訊息超複雜，有時候他都得要研究半天，數位落差不是重點，痛批中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中不負責任，因此呼籲侯友宜要「逆時中」的幫長者造冊預約登記；侯友宜說，該照顧長輩的一定會做。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
91.22%8.78%
2021-07-30-2021-08-02

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
30.43%69.57%
2021-07-30-2021-08-02

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
50%50%
2021-07-30-2021-08-02
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

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