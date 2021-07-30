12至18歲打BNT？侯友宜：安全無虞且適合年輕人都支持

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疫情衝擊經濟，江怡臻、金瑞龍、白珮茹、林金結、陳儀君議員也關心紓困議題；侯友宜指出，中央不管是發放現金或振興券都可，讓民眾趕快使用最重要，新北財源不寬裕，因此搭配中央政策並加碼，例如急救貸、中小企業輔導團等，並推出安心餐館防疫補貼計畫等措施紓困業者，努力減低基層的痛苦。
陳偉杰質詢侯友宜是否支持12歲到18歲施打BNT疫苗？並開學時直接在校內施打；侯友宜強調，只要經國際認證，安全無虞且適合年輕人施打的都支持，讓年輕人先接種第一劑，獲得基本保護力，讓孩子及需負擔家計的年輕朋友都得到照顧，但需教育部與衛福部的溝通，也會向中央建議。
葉元之議員表示，長輩第2劑疫苗施打改成線上預約，不會用電腦的長輩該怎麼辦，現在預約登記訊息超複雜，有時候他都得要研究半天，數位落差不是重點，痛批中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中不負責任，因此呼籲侯友宜要「逆時中」的幫長者造冊預約登記；侯友宜說，該照顧長輩的一定會做。
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