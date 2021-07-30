北市開放餐飲業內用？柯文哲：雙北同步週日或週一宣布

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，防疫指揮中心日前宣布全台降級至二級警戒後，除了雙北地區外，都陸續開放餐飲業內用限制。台北市長柯文哲昨（29）日表示，最快今日會宣布北市是否開放內用，不過今日卻稱「雙北要同步」的緣故，將會延遲到週日或週一宣佈是否開放。





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柯文哲表示，在與新北市長侯友宜討論後，因為首都生活圈的緣故，雙北應該同步進行。「新北市每日有80萬人到北市上班，北市則有10萬人到新北市上班，兩邊息息相關。」柯文哲說，本來他的想法是早一點講，讓大家有比較長的時間準備，但新北市有事先聯絡，希望觀察週末的疫情反應，所以認為應該週日再宣布。





柯文哲強調，餐飲業內用解禁與否，不太可能北市與新北市不同調，因為雙北的確診案例基本上是同步的，有時候北市多，有時候新北多，不太可能北市確診案例增加，但新北不增加，雙方是綁在一起的，「如果要解封，兩個一起解。」



